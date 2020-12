Bas-Rhin : un nouveau séisme à Strasbourg, la responsabilité humaine en cause

Vendredi 4 décembre, aux alentours de 7 heures du matin, Strasbourg (Bas-Rhin) et son agglomération ont de nouveau été touchées par un séisme, cette fois-ci de magnitude 3.5 sur l’échelle de Richter. C’est la treizième fois depuis le 27 octobre. La population s’inquiète, et des habitants ont vu les murs trembler et les objets tomber. "Celui-là était particulièrement fort", réagit un habitant de la ville.

Encore un risque pendant un mois

L’épicentre du séisme se situe à La Wantzenau (Bas-Rhin). En cause, une entreprise qui procède à des essais pour extraire de l’eau chaude et en faire de l’électricité. "Ces séismes sont liés à l’activité dans les forages géothermiques et sont associés à des injections de fluides dans le sous-sol", décrypte Jérôme Vergne, sismologue à l’Institut du globe de Strasbourg. L’arrêt en urgence des activités a été décrété, mais l’entreprise a expliqué que la terre pourrait encore trembler pendant un mois, jusqu’à ce que l’eau ait stoppé sa circulation dans les puits.