Australie : un séisme de magnitude 5,9 secoue Melbourne

C. Meyer, M. Semerjian

Un séisme de magnitude 5,9 a frappé mercredi 22 septembre le sud-est de l'Australie, faisant trembler les immeubles de Melbourne et apeurant les habitants, dans une région peu habituée aux séismes.

Scènes rares à Melbourne (Australie), mercredi 22 septembre. Tôt dans la matinée, la terre a tremblé et secoué les immeubles. Sur un plateau de télévision, le présentateur, surpris, est resté sans voix. Le séisme de magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais les habitants n'y sont pas habitués. "C'est un peu surréaliste", témoigne un homme. "Je me réveillais et toute ma chambre tremblait. Je pensais que c'était un rêve", confie une femme.

Des répliques possibles

Le tremblement de terre a été ressenti à des centaines de kilomètres à la ronde, jusqu'au sommet d'une montagne, surprenant des skieurs. D'autres secousses pourraient survenir dans les prochaines heures selon des spécialistes. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer.