Afghanistan : un séisme de magnitude 5,9 fait près d'un millier de morts

À Gayan, dans la province de Paktika, en Afghanistan, l'hélicoptère est bien souvent le moyen le plus rapide pour porter secours aux victimes du puissant séisme de magnitude 5,9 survenu dans la nuit du mardi 21 juin au mercredi 22 juin. Dans la précipitation, des soldats talibans ont évacué quelques blessés. Sur place, il est impossible de soigner toutes les victimes. Les centres de santé sont peu nombreux, et faiblement équipés.

De nombreuses maisons détruites

Le séisme d'une magnitude de 5,9 s'est produit dans la nuit dans les provinces de Paktika et Khost, frontalières du Pakistan. "Ce séisme s'est produit près de la surface de la croûte terrestre, ce qui a dû affecter énormément toutes les agglomérations qui se trouvent juste à l'aplomb de l'hypocentre", explique Yann Klinger, directeur de recherche au CNRS. Plusieurs maisons se sont effondrées sur les habitants qui dormaient. Il s'agissait de fragiles constructions, en briques et en torchis. On compte déjà plusieurs centaines de victimes ; un bilan qui devrait s'alourdir.