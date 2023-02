"Ça fait environ 20 jours qu'en région méditerranéenne, il y a un anticyclone, et donc, une haute pression atmosphérique", explique Luigi Cavaleri, chercheur à l'institut des sciences maritimes de Venise.

On pouvait apercevoir la vise dans les canaux de Venise (Italie), mardi 21 février. En raison de faibles précipitations et d'une marée basse exceptionnellement longue, les canaux sont à sec. "Ça fait environ 20 jours qu'en région méditerranéenne, il y a un anticyclone, et donc, une haute pression atmosphérique. Toute la Méditerranée est plus basse d'environ 45 cm par rapport au niveau normal", explique Luigi Cavaleri, chercheur à l'institut des sciences maritimes de Venise.

Un phénomène qui durera jusqu'à la fin de semaine

Il s'agit du phénomène inverse de "l'acqua alta" (hautes eaux), plus fréquent à Venise Certains habitants de la ville profitent du manque d'eau pour observer les fondations des bâtiments. "La marée basse est l'occasion de faire un 'check-up' des dommages que les immeubles ont subis", précise Matteo Secchi, habitant de Venise. Le phénomène devrait encore se prolonger toute la semaine, avant la fin du cycle de marée basse.