Vacances d'été : une journée noire sur les routes de la vallée du Rhône

Pour ce nouveau week-end de départs en vacances, samedi 6 août, les routes sont très chargées. Déjà plus de 1 000 kilomètres de bouchons sont prévus, en début d'après-midi. Le point avec le journaliste Adrien Gavazzi.

La journée du samedi 6 août est classée rouge dans le sens des départs, et noires dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. Quelle est la situation à la mi-journée ? "Ça roule déjà mal, (…) mais ce n'est rien comparé à ce qui nous attend cette après-midi. A partir de 13 heures, Bison Futé prévoit déjà 1 000 km de bouchons cumulés, notamment en direction du sud", indique le journaliste Adrien Gavazzi, en direct de Lançon - Provence (Bouches-du Rhône).

Attention aux mégots de cigarettes

La forte circulation maximise le risque d'incendies. "Et ici, dans le département des Bouches-du Rhône, il est particulièrement fort. Il fait sec, il fait chaud, et le mistral s'est mis à souffler", poursuit le journaliste. Les pompiers ont donc doublé leurs effectifs, et les gendarmes seront également présents sur l'aire d'autoroute de Lançon - Provence, afin de "faire la chasse aux mégots de cigarettes" notamment.