Sécheresse : une peinture verte écologique pour les végétaux

Transformer un gazon tout sec en un gazon tout vert, en un coup de peinture. L'idée, germée il y a trois ans lors d'une sécheresse en Californie (États-Unis), a été développée par Justin Fahrner en Europe. Le fabricant est une entreprise familiale allemande. Ce masquage est écologique et compostable, marqué du label environnemental Blauer Engel. "Il était important pour nous que le produit soit écologique. Dans cette peinture, il y a de l'eau, des résines et des pigments naturels, c'est tout", explique le président de l'entreprise qui fabrique la peinture.

7 à 8 € les 10 m²

Les paysagistes et les collectivités sont des cibles potentielles, mais tout particulier sensible à la beauté de son jardin sera intéressé. Le coût est estimé à 7 ou 8 € pour 10 m², elle est commercialisée chez un seul grossiste en Alsace, mais les concepteurs visent déjà le sud de la France et ses golfs. Comme quoi, la canicule peut profiter à certains.

