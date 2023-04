Sécheresse : une opération inédite pour sauver la Garonne

Mardi 18 avril, une opération de déviation de l'eau d'un canal a été lancée pour recharger la Garonne. L'expérimentation a coûté 1 850 000 euros.

La Garonne alimente en eau potable 1,4 million de personnes et fait vivre tout un écosystème. Face à la sécheresse, il devient essentiel de trouver des solutions pour soutenir le débit du fleuve en été, d'autant que ses réserves sont très faibles en amont et qu'il y a peu de neige dans les Pyrénées. Une solution pourrait venir des fossés, remplis dans la matinée du 18 avril à titre expérimental pour recharger la nappe phréatique. "Ce sont des terrains qui sont particulièrement perméables, donc l'eau, en s'écoulant, va saturer et va s'infiltrer au fond et sur les côtés, et progressivement rejoindre la nappe", explique Anne-Valérie Hau-Barras, directrice régionale du BRGM.

L'étude sera suivie pendant quatre ans

L'eau vient d'un autre canal, à 60 km au sud de Toulouse (Haute-Garonne). Sous terre, l'eau va progresser de quelques mètres par jour. Elle atteindra le fleuve en été, quand il en a le plus besoin. Un système qui pourrait s'avérer très efficace. L'expérimentation a coûté 1 850 000 euros. Des pluies permettront de vérifier le bon écoulement de la nappe. L'étude sera suivie pendant quatre ans et vérifiera que la qualité de la nappe phréatique n'est pas altérée par les eaux de surface.