Sécheresse : les forêts françaises ne sont pas épargnées

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

La sécheresse n’épargne pas les forêts françaises. Celles des Ardennes, des Vosges, de l’Allier, Auvergne et Rhône-Alpes sont également malmenées. “Habituées au froid et à l’humidité, les arbres sont confrontés depuis 2017 à des épisodes de sécheresse de plus en plus longs et à des températures qui atteignent des records”, explique Nabila Tabouri, journaliste France Télévisions, sur le plateau du 13 Heures, vendredi 18 septembre.

Attaques des insectes

Le problème est, que dans ces régions, la monoculture est généralement favorisée. Dans les Vosges, par exemple, les forêts sont essentiellement composées de sapins. Dans l’ouest de la France, le chêne est privilégié. “Ces deux essences n’aiment vraiment pas la chaleur”, ajoute-t-elle. Qui plus est, affaiblis par le réchauffement climatique, les arbres ont plus de mal à résister aux attaques des insectes.