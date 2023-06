Sécheresse : les douches disparaissent des plages de La Ciotat

À compter de ce vendredi 2 juin, les douches des plages de La Ciotat sont coupées. L’objectif est d’éviter le gaspillage d’eau potable, une denrée rare en période de sécheresse.

Depuis le vendredi 2 juin, il n’est plus possible de se doucher sur les cinq plages de La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Les douchent manquent déjà à certains. "Je trouve ça pratique. […] Le sable, ça gratte. Prendre une petite douche, c’est agréable", témoigne une femme. Toutefois, la plupart des touristes et des résidents encouragent l’initiative. Un homme assure : "Moi, ça ne me gêne pas beaucoup. Quand je rentre chez moi, je prends ma douche. Il n’y a pas de problème. Par contre, je sais que certains exagèrent."

Un comportement exemplaire

Selon une autre femme, "il faut qu’il y ait une certaine solidarité et qu’on évite de gaspiller de l’eau inutilement". Plus que de compter les économies réalisées, il s’agit d’être exemplaire. Une douche de deux à trois minutes consommerait 40 litres d’eau potable.