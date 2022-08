Sécheresse : le recyclage des eaux usées comme solution ?

Pour s'adapter aux sécheresses de plus en plus présentes sur l'Hexagone, Jean-Claude Mailhol a eu l'idée d'irriguer ses pieds de vigne avec des eaux usées recyclées. Cet ancien agronome s'est lancé ce défi il y a cinq ans. La sécheresse de cet été 2022 et le manque d'eau qui l'accompagne semblent lui donner raison. Directement connecté à la station d'épuration, il utilise le goutte-à-goutte pour en gaspiller le moins possible.

Moins d'1 % d'eau usée réutilisée en France

Et sur le plan sanitaire, les études sont positives. "On n'a pas retrouvé d'indicateurs pathogènes dans le raisin et on a, au niveau des fertilisants, un apport qui peut être intéressant pour les agriculteurs", met en lumière Nassim Ait Mouheb, chargé de recherche Inrae UMR G-Eau. En France, moins d'1 % de l'eau est réutilisée. C'est peu à côté de l'Italie (8 %) et de l'Espagne (14 %). Mais les projets se multiplient. En Vendée, l'eau usée d'une station d'épuration va être transformée en eau potable. L'expérience doit durer quatre ans et permettre le recyclage de l'eau usée de plus de 100 000 Vendéens.