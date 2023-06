Sécheresse : le gouvernement lance une campagne pour inciter à économiser l'eau

L'exécutif invite notamment à privilégier les douches plutôt que les bains, et à installer des récupérateurs d'eau de pluie.

Réparer les fuites, éviter les bains, récupérer l'eau de pluie. Avant les grandes chaleurs de l'été, le gouvernement lance samedi 3 juin une campagne de communication destinée à encourager à économiser l'eau. Baptisée "Chaque geste compte", elle appelle chacun à adopter au quotidien des gestes simples afin de réduire sa consommation d'eau.

Il est conseillé d'installer un mousseur sur les robinets et un pommeau de douche économe, de vérifier et de réparer les fuites ou encore d'éviter de prendre des bains et de privilégier les douches courtes (pas plus de quatre minutes). Du côté du jardin, la campagne préconise d'installer un récupérateur d'eau de pluie, un goutte-à-goutte pour l'arrosage ou encore de planter des plantes peu gourmandes en eau.

Malgré des pluies tardives en mai, une large majorité des nappes phréatiques françaises restent à des niveaux préoccupants, confirmant les prévisions d'une nouvelle sécheresse estivale, selon le dernier bilan mensuel du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) publié le 17 mai. Au 1er mai, 68% des nappes sont toujours à des "niveaux modérément bas à très bas", dont 20% à des niveaux très bas.