Sécheresse : la traque aux fuites d’eau dans des canalisations souvent vétustes

Cette année, en France métropolitaine, la sécheresse et les fortes chaleurs sont venues rappeler l’importance d’économiser la ressource en eau. Chaque jour, des milliers de mètres cubes sont perdus à cause des fuites, chez les particuliers mais surtout sur le réseau public.

Ce matin-là, dans les rues de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), près de Perpignan, un technicien écoute ce qu’il se passe sous terre, dans les canalisations d’eau. Son métier consiste à chasser les fuites sur le réseau public. L’enjeu est de taille alors qu’en cette fin d’été, plus de trois quarts des départements sont encore concernés par des restrictions d’eau. On estime à plus de 20 % les pertes causées par des fuites de canalisation.

Plus d’un milliard de mètres cube d’eau perdus chaque année

Des canalisations souvent vétustes, mal entretenues et désormais victimes elles aussi de la sécheresse. "L’absence d’eau dans la terre vient faire gonfler ou dégonfler ce qu’on appelle les argiles, et on peut avoir des mouvements de quelques millimètres dans le sol, qui viennent rompre les canalisations déjà fragilisées", explique Vincent Soulard, directeur du cycle de l’eau à Tours métropole (Indre-et-Loire). Face à cela, les opérateurs multiplient les solutions techniques pour repérer au plus vite les fuites. On estime que chaque année en France, plus d’un milliard de mètres cube d’eau sont perdus à cause des fuites, de quoi remplir trois piscines olympiques.