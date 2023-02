Sécheresse : "La France va être de plus en plus exposée à ce type d'événement", déplore une membre du Haut Conseil pour le Climat

La sécheresse hivernale et les températures anormalement élevées qui touchent la France actuellement vont se reproduire au fil des années, à cause du dérèglement climatique, prévient Magali Reghezza

De nombreux départements sont actuellement touchés de plein fouet par une sécheresse hivernale. Météo France annonce mardi 21 février que le record de 2020, 31 jours sans pluie, est égalé. "La France va être de plus en plus exposée à ce type d'événement", prévient Magali Reghezza, membre du Haut Conseil pour le climat, sur France Inter. La géographe spécialiste de l'environnement et des catastrophes naturelles évoque une situation de "sécheresse pluriannuelle". "Normalement l'hiver il pleut pour réalimenter les sols et les nappes, or là, il ne pleut pas", explique-t-elle.

Trente-et-un jours sans pluie. La situation est telle que trois départements sont concernés par des mesures de restriction de l'eau. À cette pénurie de précipitations s'ajoute le manque de neige. Cela signifie qu'au "printemps la fonte des neiges n'alimentera pas les fleuves", précise Magali Reghezza. La géographe, membre du Haut Conseil pour le climat, pointe aussi du doigt les températures, très douces, qui font que "les glaciers sont moins chargés en eau, donc on n'aura pas non plus d'alimentation en eau en juin". Face à cette situation, Magali Reghezza fait part de son "inquiétude de savoir si ces hivers sans pluie vont se répéter" dans les années à venir.

"La France s'est réchauffée de 1,7 degré depuis 1900", rappelle la géographe. "Dans les années 1960, on a dépassé une fois les 40 degrés. Cet été, c'est devenu quelque chose de normal et on attend des 50 degrés d'ici 20 ans à Paris", se désole-t-elle. Magali Reghezza craint que ces sécheresses provoquent une "tension de plus en plus forte sur l'eau".

La France "ne manquera pas d'eau", mais la géographe spécialiste de l'environnement soulève le problème d'inégalité de répartition de l'eau. Magali Reghezza plaide pour un "accompagnement de l'agriculture", d'autant qu'un "certain nombre de cultures ne sont pas adaptées". Mais il faut aussi selon elle "consommer différemment" l'eau. "Peut-être qu'une année, on peut se passer de piscine pour que l'agriculteur puisse avoir de l'eau", lance l'experte. Magali Reghezza estime que nous allons bientôt faire face à "des choix de société", mais qu'une chose est sûre, "on ne négocie pas avec le climat".