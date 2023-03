Quatre nappes phréatiques sur cinq ont un niveau exceptionnellement bas, selon le Bureau des recherches géologiques et minières. Il sera difficile d’éviter une sécheresse durant l’été.

L’Hérault, comme d’autres territoires, subit les effets d’une sécheresse précoce. Une équipe de France Télévisions est descendue sous terre, où s’infiltre en temps normal les eaux de pluie. "On est à peu près à 97 % d’humidité dans la grotte, et là on a perdu 7 %", confie Sandro Casagrande, le directeur technique de la Grotte de Clamouse (Hérault), au journal de 20 Heures. En huit ans, le niveau de la nappe phréatique a baissé de 37 mètres.

"Il faudra arrêter d'urbaniser"

A terme, cela fragilisera le sous-sol. Le niveau actuel de la nappe fait déjà craindre des pénuries d’eau potable durant l’été, car plusieurs villages en dépendent. Sept départements étaient concernés par des restrictions d’usage d’eau, lundi 13 mars. Pascal Delieuze, le maire (SE) de Saint-Jean-de-Fos (Hérault) redoute plusieurs années noires à venir. "Au niveau des 28 communes de la vallée de l’Hérault, on a 1 000 habitants par an qui arrivent sur le territoire. Dans dix ans, on sera 10 000 de plus. S'il n’y a pas suffisamment d’eau pour tout le monde, peut-être qu’il faudra arrêter d’urbaniser", dit-il. La menace pèse également directement sur l’agriculture.





Parmi Nos sources :

Grotte de Clamouse

Mairie de Saint-Jean-de-Fos (Hérault)

Propluvia

Maxime Horgues est spécialiste gestion de risques et résilience pour Mayane, centre de recherche privé sur l’adaptation au changement climatique

BRGM

Liste non exhaustive.