Sécheresse en Occitanie : la présidente de région réclame à Emmanuel Macron un statut spécial pour les Pyrénées-Orientales et l'Aude

La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, réclame à Emmanuel Macron un statut spécial concernant la sécheresse pour les Pyrénées-Orientales et l'Aude, rapporte mercredi 23 octobre France Bleu Roussillon.

La socialiste exige un assouplissement des règles liées à l'eau pour accélérer de nombreux projets réclamés par les agriculteurs pour faire face à la sécheresse. "Sur l'eau de réutilisation, les retenues collinaires ou encore de nouveaux pompages, il y a urgence et la réglementation n'est pas adaptée", explique Carole Delga.

Une demande déjà formulée

La présidente de région avait déjà fait cette demande il y a un an pour faire face à la sécheresse historique qui touche les deux départements depuis maintenant plus de trois ans. Mercredi depuis Bages dans l'Aude, elle a donc réitéré sa requête. "Vous savez ce qui est important dans la vie ? C'est d'être têtue", a déclaré Carole Delga avant d'ajouter : "Notre cause est juste. Vous savez, des fois, il faut se battre des années au plus haut sommet de l'État pour obtenir quelque chose."