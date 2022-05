Sécheresse : dans le Rhône, rencontre avec un chasseur de fuites d'eau

À côté des ouvriers qui travaillent sur le chantier d'un petit village du Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes) pour renouveler les canalisations, le chasseur de fuites, c'est Franck Odet. "Ça fait quatre ans maintenant que je suis à la recherche de fuites", sourit-il. Franck Odet travaille pour Suez, intervient sur un grand périmètre et localise plus d'une centaine de fuites au total sur l'année. "Moi, je fais ça tous les jours, 24 heures sur 24, confie-t-il avant de rire. Cela se fait le matin. Je regarde toutes les productions grâce à des compteurs de passage, des compteurs de sectorisation."

"On sait à peu près ce qu'on consomme tout le temps. Quand on voit que ça part à la dérive, un peu entre 10, 20 voire 30 m³ par jour, on essaye de rapprocher la fuite."