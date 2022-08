Reportage Au cap Corse, habitants et autorités locales cherchent des solutions pérennes pour "tenir" face à la sécheresse

Les violents orages qui ont meurtri la Corse ces derniers jours n'auront rien changé ou presque. "Chez nous, il n'est pas tombé une goutte de pluie depuis le mois d'avril. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte ?" A Rogliano, à l'extrême nord du cap Corse, Patrice Quilici pointe, dépité, le ciel bleu azur. Le maire de ce village de montagne situé à une cinquantaine de minutes de route de Bastia calcule. "Sur les 48 000 m3 d'eau potable que contient le réservoir communal, il n'en reste que 8 000. Sachant que nous consommons 550 m3 par jour, je ne sais pas si nous allons pouvoir tenir jusqu'à la fin de la saison", s'inquiète l'édile qui gère aussi la station balnéaire de Macinaggio, ses 57 commerces, son port de plaisance de 700 places et ses centaines de touristes qui déferlent de juin à septembre.

La sécheresse liée à des précipitations qui se raréfient, l'île de beauté y est habituée. Mais cette année, la situation est inédite. Selon Météo France, il a plu seulement 0,6 mm d'eau dans toute la Corse en juillet, contre 17,6 habituellement. Entre mai et juillet, la Corse a aussi connu 28 jours avec des températures supérieures aux moyennes, contre 21 jours en 2003, année de la canicule meurtrière en France.

Le réservoir communal de 48 000 mètres cubes d'eau potable de la commune de Rogliano dans le cap Corse (Haute-Corse) quasiment à sec, le 17 août 2022. (ANTOINE COMTE)

Si l'ensemble de la Corse vit sans doute la pire aridité de son histoire, c'est bien vers son cap, où il a plu trois fois moins qu'en 2021, que tous les regards inquiets sont tournés. Parmi les principales craintes des habitants de cette péninsule de 400 km2 : l'absence totale de barrages et autres grandes infrastructures permettant de stocker l'eau.

Restrictions et contrôles

Face à cette extrême sécheresse, les maires de la région et le préfet de Haute-Corse ont instauré d'importantes restrictions. Plusieurs arrêtés ont été pris pour imposer, par exemple, l'interdiction de laver les bateaux, de remplir et d'ajuster le niveau des piscines privées, d'arroser les jardins, sous peine d'une amende de 1 500 euros.

Ces mesures ont été renforcées début août après le cri d'alarme lancé par le préfet François Ravier. Depuis, des contrôles sont effectués quotidiennement dans la région. "Très peu d'infractions ont été relevées comparativement au nombre de sites contrôlés. Ces contrôles sont bien perçus par les particuliers comme les professionnels qui comprennent tout l'enjeu et les efforts qui doivent être faits pour préserver ce bien commun", explique le lieutenant-colonel de gendarmerie Olivier D'Orio. Sur les 200 contrôles effectués entre le cap Corse, la région bastiaise et la plaine orientale de l'île, seulement quatre procès verbaux ont été dressés par les forces de l'ordre.

Pour lutter contre les pénuries d'eau, la préfecture de la Haute-Corse a imposé des restrictions depuis début août, comme ici sur le port de Macinaggio. (ANTOINE COMTE / FRANCEINFO)

Des restrictions sur la consommation d'eau potable qui porteraient donc leurs fruits, selon la préfecture de Haute-Corse. "A Macinaggio, dans le cap Corse, 200 m3 sont économisés chaque jour depuis début août grâce à nos mesures. Dans l'agglomération de Bastia, ce sont 2 000 m3 et 150 000 quotidiennement sur la plaine orientale", rapporte Yves Dareau, le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse.

A Tomino, village perché face au golfe de Macinaggio, François Orlandi a bien cru devoir fermer le robinet d'eau aux habitants de sa commune. Des horaires de coupures d'eau avaient même été définis. Finalement, grâce à un nouveau forage creusé en urgence le 14 juillet et surtout à la solidarité de la commune voisine de Meria, qui a livré de l'eau par citernes, Tomino a pu tenir. "Il ne fallait pas être grand clerc pour comprendre que les ressources naturelles ne seraient pas renouvelées autant que les autres années. Surtout quand on double quasiment notre population en été avec les touristes", confie François Orlandi.

Récupération de l'eau de pluie et sensibilisation des touristes

Dans le village, les habitants et les touristes semblent aussi avoir pris la mesure du phénomène. Jean-Claude et Josselyne Rosati habitent à Tomino depuis quarante ans et ils ont décidé d'installer dans leur jardin plusieurs grandes cuves de récupération de l'eau de pluie en hiver. "J'ai désormais quatre cuves de 1 000 litres et un bassin enterré de 12 m3. Cela nous permet d'avoir de l'eau toute l'année pour arroser mon petit potager et surtout d'éviter d'utiliser l'eau de la commune pour cela", raconte Jean-Claude qui compte installer trois autres cuves en prévision de l'été prochain.

Face à la sécheresse et aux pénuries d'eau, des habitants du village de Tomino (Haute-Corse) ont installé des cuves de récupération de l'eau de pluie en hiver. (ANTOINE COMTE / FRANCEINFO)

A l'hôtel voisin, Le Tomino, la direction a décidé de remettre depuis début août une fiche de sensibilisation en français et en anglais aux clients dès leur arrivée dans l'établissement. L'objectif ? "Informer les touristes que l'eau est une denrée rare à Tomino, même quand on est en vacances à l'hôtel. Tous nous disent que nous avons pris la bonne décision, que c'est très bien", confirme Pascale Guillaud, la cheffe des cuisines de l'hôtel de neuf chambres.

Le manque d'eau touche également les agriculteurs de la région. Aurélie et Pascal Vinciguerra, un couple de berger, ont été contraints de demander l'aide de la municipalité pour abreuver leurs 60 chèvres. "Nos bêtes boivent environ 200 litres par jour et si le maire ne nous avait pas donné accès à l'eau de la commune, nous en aurions sans doute perdu beaucoup", témoigne Pascal, qui vient aussi d'ouvrir un restaurant à Tomino. "Ce n'est pas simple tous les jours quand on ne peut pas avoir accès à l'eau quand on le souhaite. On ne peut pas nettoyer à grande eau la terrasse. On se retrouve vraiment dépendants", déplore-t-il.

Une unité de dessalement comme "seul espoir" ?

A côté des solutions d'urgence face aux pénuries d'eau, les élus comme les habitants du cap Corse souhaitent des mesures beaucoup plus pérennes. Patrice Quilici se bat depuis plusieurs mois pour installer sur la marina de son village une unité de dessalement de l'eau de mer, comme l'a fait l'île italienne de Capraia, il y a maintenant une quinzaine d'années. Des travaux ont déjà été engagés et le maire de Rogliano, qui a contracté un prêt bancaire de 80% du montant total au nom de la commune, vise une mise en service à la mi-septembre.

"L'unité de dessalement peut produire jusqu'à 500 m3 par jour. J'espère pouvoir faire la jonction entre ce qu'il me reste dans le réservoir communal et son arrivée. C'est notre seul espoir." Patrice Quilici, maire de Rogliano à franceinfo

Mais cette solution estimée au total à un million d'euros ne fait pas l'unanimité. La préfecture de Haute-Corse préfère pour le moment rester prudente. "C'est une solution intéressante, mais il faut attendre le verdict de l'étude environnementale. On sait que pour 100 litres d'eau de mer, on peut produire 40 litres d'eau douce. Cela veut dire que 60 litres sont rejetés dans la mer et qu'il y a un risque de rejet de la saumure sur les herbiers de posidonie, au cœur de l'aire marine protégée", prévient Yves Dareau.

Un projet de barrage ressuscité ?

En parallèle, la collectivité territoriale de Corse réfléchit à d'autres moyens de stocker l'eau à long terme. Le schéma régional du Conseil exécutif de la Corse, "Acqua nostra 2050" préconise notamment la construction d'infrastructures et autres retenues d'eau, encore plus performantes et durables. Pour Gilles Giovannagelli, président de l'Office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC), il y a eu "un vrai manque d'anticipation" dans la gestion de l'eau dans cette région reculée de l'île. "Tout le monde est aujourd'hui responsable de cette situation difficile. On a peut-être été un peu trop optimiste face au réchauffement climatique et au développement du tourisme et de l'agriculture dans cette région. Ce n'est pas normal qu'en 20 ans, entre 2000 et 2020, seulement 75 millions d'euros aient été débloqués dans toute la Corse pour développer de grandes infrastructures de gestion de l'eau. C'est du saupoudrage", reconnaît-il.

Un élevage de vaches limousines à Rogliano, dans le cap Corse (Haute-Corse), le 17 août 2022. (ANTOINE COMTE / FRANCEINFO)

Pour anticiper les prochains étés qui s'annoncent potentiellement encore plus secs et plus chauds, les élus locaux visent "une prise de conscience politique" sur le sujet de l'eau. Un premier comité de pilotage dans le cap Corse, considéré comme un "territoire vulnérable", devrait se tenir en septembre. Au programme, le lancement d'une grande concertation pour "mieux gérer nos ressources naturelles en eau en mettant en place de nouveaux captages, lutter contre le gaspillage et créer une interconnexion de la gestion de l'eau entre les différentes communes concernées", dixit l'OEHC.

L'hypothèse de la construction d'un grand barrage sur l'Acqua Tignese, envisagé dans les années 1970 au nord du cap pour accompagner le développement d'une zone touristique de 10 000 lits, refait surface à la faveur de cet été caniculaire.

"Comme ce vaste projet touristique n'a heureusement pas vu le jour, le barrage n'a pas été construit. Mais il aurait dû permettre de stocker un million de mètres cubes d'eau. Nous n'aurions pas les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui." François Orlandi, maire de Tomino à franceinfo

L'Etat semble prêt à soutenir ces initiatives plus durables, notamment la lutte contre le gaspillage. "En Corse, on enregistre 70% de pertes d'eau. Il faut vraiment revoir l'étanchéité de certains réservoirs et moderniser les vieux réseaux de canalisations en fibrociment qui lâchent souvent. Peut-être que la compétence de la gestion de l'eau qui revient aux communautés de communes à partir de 2026 permettra une meilleure interconnexion entre tous les territoires, en particulier dans le cap Corse", anticipe Yves Dareau, le secrétaire général de la préfecture. En attendant, les autorités locales n'auront sans doute pas d'autre choix que de décider de nouvelles restrictions face aux pénuries d'eau.