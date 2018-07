Grèce : la région d'Athènes en flammes

La vague de chaleur a déclenché des incendies ravageurs dans la région d'Athènes. Selon les pompiers grecs, il y aurait au moins 80 morts et près de 200 blessés. La plupart des victimes ont été prises au piège à Mati, une station balnéaire située à 40 km de la capitale de la Grèce. Beaucoup ont rejoint la mer pour échapper aux flammes.

Deuil de trois jours

"Ce qui me bouleverse et me pèse sur le cœur, c'est l'horreur de voir la personne à côté de moi se noyer et de ne pas pouvoir l'aider. Je ne pouvais rien faire. C'est la seule chose tragique", a confié Nikos Stavrinidis, un rescapé. 25 000 hectares ont déjà été détruits, ce qui équivaut à deux fois la superficie de Paris.

Le gouvernement grec a décrété un deuil de trois jours, avec mise en berne des drapeaux. Il a rapidement assuré que toutes les familles seraient indemnisées, qu'il prendrait en charge les obsèques et exonérerait les rescapés de la taxe foncière et du paiement de l'électricité pour 2018.