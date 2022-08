Fortes chaleurs : se terrer dans les grottes et dans les gouffres

Sous les fortes chaleurs, certains n'hésitent pas à se réfugier littéralement sous terre, car il y fait plus frais. Raison pour laquelle le gouffre géant de Cabrespine, dans l’Aude, connaît un franc succès. C'est l'une des dix plus belles cavernes d'Europe et il y fait 14 °C toute l’année.

Pour oublier les 34 °C à l’extérieur, rien ne vaut un gouffre de fraîcheur. Mercredi 3 août, ils sont nombreux à avoir eu la même idée dans le gouffre géant de Cabrespine (Aude). Il y a deux heures d’attente pour accéder au site. Il y fait 14 °C toute l’année, soit 20 °C de moins qu’à l’extérieur. "Moi, j’aime mieux là car il fait plus frais", témoigne une petite fille.



Une visite jugée trop courte

En une seule journée, le site va réaliser le chiffre d’affaires d’un mois d’hiver. Les visites s’enchaînent toutes les quinze minutes pour découvrir les concrétions millénaires. "Quand on arrive dans cette salle, c’est impressionnant et agréable", témoigne une femme. Certains aimeraient bien y rester. En descendant 200 m plus bas, on peut aussi y tester l’accro grotte, une variante de l’accrobranche sans arbres et au frais. Depuis son ouverture au public, la température du gouffre est restée stable, mais les scientifiques craignent qu’à terme, elle augmente comme en surface.