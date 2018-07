États-Unis : le fleuve Colorado malade

C'est le fleuve le plus célèbre de l'Ouest américain. Depuis des millions d'années, le Colorado semble s'écouler paisiblement dans les canyons ocres qu'il a sculptés. Le fleuve parcourt plus de 2 300 km, depuis les montagnes Rocheuses, jusqu'à son delta, situé au Mexique. Source de frisson pour les touristes, il alimente en eau plus de 40 millions de personnes.

Une importante surexploitation

Mais les spécialistes sont inquiets. Dix-neuf années de sécheresse consécutives, une importante surexploitation... le fleuve est en danger et son débit diminue d'année en année. Le Colorado n'arrive d'ailleurs plus à rejoindre son estuaire dans la mer. Dans les sept états qu'il traverse, le Colorado est détourné par la main de l'homme et est puisé, parfois jusqu'à l'excès. Son eau alimente ainsi de grandes métropoles, mais également des champs d'agriculture intensive (luzerne, coton, bétail), dont certains sont situés en plein désert. Les autorités en arrivent à couper certains canaux d'irrigation pour préserver la ressource hydrique.

