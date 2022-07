Climat : la France vit "très probablement" le mois de juillet le plus sec depuis le début des relevés en 1959

Entre le 1er et le 25 juillet, Météo France a mesuré seulement huit millimètres de précipitations en moyenne sur le pays.

Une vague de chaleur intense et longue, des incendies qui se multiplient et durent, notamment en Gironde… Le mois de juillet 2022 aura été marqué par des conditions climatiques extrêmes dans l'Hexagone. Sans surprise, Météo France a révélé, mardi 26 juillet, qu'il serait "très probablement le mois de juillet le plus sec" jamais mesuré depuis le début des relevés concernant les sécheresses du sol, en 1959.

"En moyenne sur la France, il est tombé huit millimètres de précipitations du 1er au 25 juillet", soit "un déficit énorme de précipitations", explique à l'AFP Christian Veil, climatologue chez Météo France. "On devrait être au premier ou au deuxième rang des mois de juillet les plus secs", poursuit-il. Tout dépendra des derniers jours du mois, de légères pluies étant attendues vendredi.

La quasi-totalité de l'Hexagone en alerte sécheresse

Jusqu'à présent, le mois de juillet le plus sec jamais enregistré depuis le début des mesures de Météo France est celui de 2020, avec 16 millimètres de pluie cumulée.

Ce manque de pluie aggrave la sécheresse qui touchait déjà la France au début de l'été. Mardi, 91 départements étaient concernés par des restrictions d'usage de l'eau, du jamais-vu. Les niveaux d'alerte sont recensés sur le site Propluvia.

Une situation qui a des conséquences sur tout l'environnement : "Les précipitations estivales servent à maintenir l'humidité des sols superficiels, à maintenir la végétation", explique Christian Veil, qui observe notamment "des arbres qui souffrent tellement de la chaleur qu'ils perdent leurs feuilles".