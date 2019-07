VIDEO. La canicule fait craindre le pire pour Notre-Dame de Paris

L'édifice était déjà fragilisé, mais il est désormais menacé par les températures records. Le chantier de Notre-Dame de Paris inquiète, sa structure déjà ébranlée par le feu, est sous surveillance. Certaines parties comme la voute n'ont toujours pas été consolidées et la chaleur fait craindre le pire aux architectes. "Mon angoisse c'est que les joints de maçonnerie, à force de sécher, perdent de leur cohérence, de leur cohésion et leur cavité structurelle. Et que, paf, la voute puisse tomber", explique Philippe Villeneuve, architecte en chef de Notre-Dame-de-Paris.

Le Nord sous la chaleur

Un robot poursuit son travail dedans et vide les débris méticuleusement extraits, triés par des chercheurs sous une chaleur étouffante. L'alerte rouge canicule a été déclenchée dans 20 départements du nord de la France, peu habitués à de telles températures. Les entreprises peuvent adapter les horaires de travail. Dans les centres de loisirs, certaines activités sont interdites, comme les sorties à l'extérieur. En Normandie, de nombreuses terres ont été noircies par le feu.

Le JT

Les autres sujets du JT