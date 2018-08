Canicule : de nombreuses conséquences sur l'environnement

Les fortes chaleurs de ces dernières semaines ont eu de lourdes conséquences sur l'environnement. Des centaines de poissons, surpris par la baisse du niveau de l'eau et l'apparition d'une algue brune foudroyante, ont été retrouvés étouffés par la canicule, dans un lac bourguignon. Dans le Doubs, la rivière s'est même volatilisée sur une vingtaine de kilomètres. Là où coule normalement l'eau, des randonneurs se promènent sur une terre asséchée. Les vaches aussi suffoquent. L'herbe qu'elles mangent est totalement grillée.

Des situations bientôt habituelles ?

Autre phénomène : la hausse des températures des mers. Il est maintenant possible d'apercevoir des espèces tropicales en Méditerranée, comme des bancs de Barracuda ou des raies pastenagues venimeuses. Ces situations pourraient devenir habituelles. Selon les météorologues, les canicules seront plus fréquentes et plus chaudes d'ici à 30 ans.

