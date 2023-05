Automobile : que valent les nettoyages sans eau ?

France 2

Article rédigé par A-C.Le Sann, C.Cormery, V.Castel - France 2 France Télévisions 13 Heures

Laver sa voiture sans eau, c’est possible. De plus en plus de professionnels proposent des alternatives, et les magasins spécialisés vendent également des produits à destination des automobilistes.

Peut-on laver sa voiture sans eau ? De nombreux produits ont fait leur apparition dans les rayons automobiles, promettant une carrosserie impeccable. Jean Uzan a pris rendez-vous pour un nettoyage sans eau de sa voiture à son domicile de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), pour un coût de 55 euros. En 45 minutes Jocelyn Andrianoely, responsable de Cosmeticar, nettoie son véhicule avec des chiffons microfibres, un shampoing et un produit lustrant biodégradable. Réduire le nombre de lavages à l’eau "Elle reste toujours propre, et surtout c’est écologique. Ça, ça me plaît", dit Jean Uzan. Le lavage peut également être réalisé soit même, avec des produits sans eau vendus dans les magasins spécialisés. Les ventes peinent toutefois à décoller. Pourtant, le nettoyage à l’eau a un coût par la planète : 150 litres d’eau pour un lavage au rouleau, et 60 litres pour la version à haute pression. Ces nouveaux sprays sont cependant parfois composés de produits chimiques.