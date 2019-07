14-Juillet : plusieurs communes annulent le traditionnel feu d'artifice à cause de la sécheresse et de fortes rafales de vent

Pour des raisons de sécurité liées au risque incendie, plusieurs communes ont décidé d'annuler les feux d'artifice du 14-Juillet.

Plusieurs communes françaises ont décidé d'annuler leurs feux d'artifice du 14-Juillet, en raison de la sécheresse qui touche en ce moment 55 départements.

>> Sécheresse : la fédération des pompiers de France craint des feux d'artifice "privés" le 14 juillet et appelle à la prudence

La sécheresse conjuguée aux fortes rafales de vent rend le risque d'incendie plus élevé que la moyenne. Voici une liste non exhaustive des annulations recensées par le réseau France Bleu.

Auvergne-Rhône-Alpes

Dans la Loire, c'est le feu d'artifice de la commune d'Ambierle qui n'aura pas lieu, dimanche 14 juillet. "La retraite aux flambeaux et le feu d'artifice sont annulés car le feu d'artifice devait être tiré dans le théâtre de verdure, qui est loin d'être vert en ce moment, et tout alentour il y a des arbres, un pré et un chemin extrêmement secs. Je n'ai pas envie de prendre un risque pareil", a expliqué la maire, Raymonde Brette, à France Bleu Saint-Etienne Loire.

Centre-Val de Loire

En Touraine, la mairie de Pocé-sur-Cisse a elle aussi décidé de reporter le feu d'artifice en septembre prochain. "Le feu d'artifice est tiré depuis toujours dans le parc classé du château de Pocé. ll y a également la forêt qui entoure le château et je ne peux pas prendre le risque d'avoir un départ de feu dans la forêt qui pourrait porter préjudice au château et à l'habitat qui est à proximité", a indiqué le maire Claude Courgeau à France Bleu Touraine.

Occitanie

Dans le Gard, il n'y aura pas de feu d'artifice dans les communes de Saint-Gilles et Vauvert, a appris France Bleu Gard Lozère. Les maires des deux communes ont décidé de les annuler car, avec la sécheresse et le mistral, le risque d'incendie est trop important. Les deux communes avaient été durement frappées par des incendies, les 28 et 29 juin derniers. À Saint-Gilles, 250 hectares de végétations avaient brûlé et un lotissement avait été évacué. À Vauvert, 50 hectares avaient brûlé.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dans le Vaucluse, le feu d'artifice de la ville de Cavaillon, initialement prévu ce samedi 13 juillet est reporté au 24 août prochain, d'après France Bleu Vaucluse. En cause : les fortes rafales de vent attendues dans le département en ce week-end du 14 juillet. À Monteux, la municipalité a quant à elle décidé d'annuler également le spectacle, sans report.