Vigilance de mise le 9 décembre 2024 : la météo en France annonce des alertes chutes de neige aujourd'hui

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Avalanches, crues, chutes de neige : 37 départements sont en alerte selon Météo France

37 départements ont été placés, aujourd'hui, en vigilance. L'alerte chutes de neige est notamment de rigueur dans 15 départements (orange pour l'Ariège, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées et jaune pour les Pyrénées, le Puy-de-Dôme et l'Aude). Un risque de fortes pluies est annoncé dans 1 département (jaune pour la Manche). On compte 9 départements en vigilance avalanche, avec un niveau jaune pour les Pyrénées et les Alpes. 21 départements sont en alerte crue : jaune pour l'extrême sud-ouest, la Normandie et les Hauts-de-France. D'autres vigilances sont également prévues, retrouvez-les en détail grâce à notre carte en temps réel.

On prévoit un ciel nuageux sur toute la France (sauf l'ouest), aujourd'hui

Sur la moitié Nord-Est et sur le Sud-Est, une perturbation nuageuse va apparaître ce matin.

Des pluies moyennes concernent la Creuse et le Gers. Un vent de nord atteint le Massif central et la plaine d'Alsace à une vitesse de 38 km/h. Sur l'extrême Nord-Ouest, sur l'extrême Nord et sur les Vosges, un vent de nord-est souffle à 42 km/h. Prévoyez 4°C à Rouen, 6°C à Brest ainsi qu'à Nice, 3°C à Metz, 7°C du côté de Perpignan, -1°C à Aurillac et la maximale est de 11°C à Calvi.



L'après-midi est marqué par des nuages qui vont apparaître sur la moitié Nord-Est, sur le Sud-Est et sur les plaines du Sud-Ouest.

Des pluies modérées sont attendues dans la Creuse, en Haute-Vienne et dans la Loire. Le mercure enregistre des valeurs maximales en hausse. Les températures sont de 5°C du côté de Rouen, 8°C à Brest et la maximale est de 14°C à Cannes. Il fait aussi 4°C à Mulhouse et 6°C à Toulouse.

Des nuages vont apparaître au-dessus de l'Est, de l'extrême Nord-Est, du pourtour méditerranéen et des Alpes le soir.

Les habitants de la Côte basque sont sous des pluies. Il fait 5°C à Amiens, 4°C du côté de Bordeaux, 3°C à Mulhouse et 6°C à Perpignan. La maximale est de 10°C à Nice.

Pour finir, le ciel est couvert dans la nuit de lundi à mardi.

Un ciel nuageux est annoncé sur toute la France (sauf la côte camarguaise) demain

Le matin, la moitié Nord, la Corse et le Massif central seront couverts, une masse nuageuse va apparaître sur toute la zone.

Grand soleil pour le Golfe du Lion et la Côte basque.

Temps clément dans le Tarn-et-Garonne avec de belles éclaircies. Comptez sur une moyenne de 5°C à Amiens, 7°C à Cherbourg-en-Cotentin, 5°C du côté de Bayonne et de Troyes et enfin 12°C à Bonifacio.

Sur l'ensemble du pays, une couche nuageuse va apparaître l'après-midi et assombrir le ciel.

Le soleil brillera sur le Golfe du Lion.

Dans le Territoire de Belfort, le temps sera couvert avec des pluies modérées.

Côté valeurs, on prévoit 5°C à Lille, 4°C à Mulhouse, 9°C du côté de Perpignan et Rennes. La température maximale sera de 14°C à Fréjus.

Le soir sera marqué par des nuages qui devraient apparaître sur l'ensemble du pays.

Le Territoire de Belfort sera affecté par des pluies moyennes. On attend 5°C à Lille, 6°C à Rennes, 3°C à Mulhouse et on ira jusqu'à 11°C à Ajaccio.

Pour terminer, le temps sera couvert toute la nuit.





Retrouvez en détail les prévisions sur notre plateforme météo y compris la météo des neiges partout en France

Allergies aux pollens : consultez les risques avec notre carte en temps réel