Vigilance de mise le 22 novembre 2024 : la météo en France prévoit des alertes chutes de neige, vents forts et orages... aujourd'hui

Aujourd'hui, on prévoit des vigilances chutes de neige, avalanches, crues. Un temps très varié est attendu ce vendredi avec du soleil dans le nord et la région parisienne, en Occitanie ainsi qu'en Nouvelle-Aquitaine, des nuages dans la moitié est ainsi que sur les côtes normandes et bretonnes et de la pluie en Haute-Garonne.

Chutes de neige, avalanches, crues : ce vendredi, Météo France place 72 départements en vigilance

72 départements ont été placés, aujourd'hui, en alerte. 59 départements sont en vigilance chutes de neige : orange pour la Normandie, le Cher et le Loir-et-Cher et jaune pour une bonne partie de la moitié nord, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Limousin. L'alerte est déclenchée dans 3 départements, à cause d'un risque de vents forts. Elle est de niveau jaune pour le Calvados, la Manche et la Seine-Maritime. Un risque d'orages est annoncé dans 4 départements (jaune pour la Normandie). L'alerte avalanche est notamment de rigueur dans 6 départements (jaune pour les Alpes ainsi que les Alpes-Maritimes). On compte 9 départements en vigilance crue, avec un niveau jaune pour les Ardennes, la Meuse et les Vosges. D'autres vigilances sont également prévues, retrouvez-les en détail grâce à notre carte en temps réel.

Une météo variée, aujourd'hui, avec du soleil et des nuages

La Corse, la Côte basque et l'extrême Sud-Ouest sont touchés par des pluies fines ce matin.

Le soleil se montre sur l'extrême Sud-Est, sur l'extrême Nord-Est et sur les Cévennes.

Les Alpes sont couvertes, une masse nuageuse va apparaître sur toute la zone. Sur l'extrême Sud-Est et sur la Côte basque, des bourrasques à 86 km/h sont attendues, en plus d'un vent de nord-ouest qui souffle à 44 km/h. Une brise de sud souffle légèrement sur la plaine d'Alsace. On attend 2°C à Rouen, 6°C à Nantes et Marseille, -1°C à Mulhouse et on atteint 16°C à Ajaccio.



Le ciel du Sud-Est est baigné de soleil cet après-midi.

Temps clément sur l'extrême Nord-Est avec de belles éclaircies.

Des nuages vont apparaître au-dessus des Alpes, des Vosges et de la Côte basque. Les valeurs sont de 5°C du côté de Lille, 12°C à La Rochelle et la maximale est de 16°C à Ajaccio. Il fait aussi 3°C à Mulhouse et 11°C à Marseille.

Des nuages sont présents sur le Nord-Est, sur les Vosges et sur la Côte basque. Côté températures, on prévoit 6°C à Lille, 3°C à Metz, 7°C du côté de Montpellier et Saint-Jean-Pied-de-Port. La température maximale est de 15°C à Ajaccio.

Enfin, un ciel clair est annoncé pour la nuit.

Demain, un ciel nuageux est annoncé sur toute la France (sauf le sud-est et la Corse)

Sur la moitié Nord, une couche nuageuse va apparaître le matin et assombrir le ciel.

Sur le Sud, sur le Sud-Est, sur le Massif central et sur les Alpes, le ciel sera dominé par le soleil.

Des pluies moyennes sont attendues dans le Finistère. Attendez-vous à une moyenne de 2°C à Rouen, 6°C à Nantes, 8°C du côté de Perpignan et enfin 17°C à Argelès-Gazost.

L'après-midi sera marqué par des nuages qui vont apparaître sur la moitié Nord, sur le Massif central et sur les Cévennes.

Un beau soleil va couvrir la Corse et l'extrême Sud-Est.

Les nuages seront disséminés et la Côte basque pourra profiter de quelques rayons de soleil.

Il fera 4°C à Rouen, 9°C du côté de Cherbourg-en-Cotentin, 3°C à Mulhouse et 11°C à Marseille. La maximale sera de 20°C à Argelès-Gazost.

Sur l'ensemble du pays, une perturbation nuageuse va apparaître le soir.

L'Ariège verra le soleil percer entre deux nuages. Prévoyez 7°C à Amiens, 12°C à Nantes, 3°C à Strasbourg, 10°C du côté de Marseille, 7°C à Clermont-Ferrand et la maximale sera de 17°C à Bayonne.

Pour finir, le ciel de la nuit sera nuageux.





