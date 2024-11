Vigilance de mise le 12 novembre 2024 : la météo en France prévoit des alertes orages, fortes pluies et chutes de neige aujourd'hui

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Météo France place 9 départements en alerte jaune chutes de neige, fortes pluies, orages

9 départements sont en vigilance jaune aujourd'hui. 2 départements sont en alerte orages : ce risque est annoncé pour les Bouches-du-Rhône et le Var. On compte 2 départements en vigilance fortes pluies, annoncée pour les Bouches-du-Rhône et le Var. L'alerte chutes de neige est notamment de rigueur dans 7 départements (valable pour les Pyrénées ainsi que les Alpes du Sud). Consultez le détail des vigilances avec notre carte en temps réel.

Une météo variée, aujourd'hui, avec des nuages et du soleil

Sur le Nord-Est et sur les Vosges, une couche nuageuse va apparaître ce matin et assombrir le ciel.

Des fortes pluies sont au rendez-vous sur l'extrême Sud-Est.

De fortes averses de pluie concernent les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, l'Yonne et Paris. Un vent de nord atteint la moitié Nord-Ouest, le Massif central et les Cévennes à une vitesse de 37 km/h. Un vent d'est est prévu sur les Vosges : il souffle à 26 km/h. On attend 6°C à Lille, 7°C à Nantes et Metz, 3°C à Strasbourg et on va jusqu'à 17°C à Ajaccio.



Des nuages vont apparaître au-dessus de l'Est cet après-midi.

Dans la région Centre et en Île-de-France, le temps est couvert avec des pluies faibles.

L'Aisne peut bénéficier d'un peu de soleil grâce aux éclaircies. Le thermomètre enregistre des valeurs maximales en hausse. Prévoyez 8°C à Amiens, 9°C à Nantes ainsi qu'à Strasbourg, 5°C à Metz, 12°C du côté de Perpignan, 7°C à Orléans et la maximale est de 19°C à Ajaccio.

Le ciel de l'extrême Nord, des Vosges et de la Côte d'Azur voit apparaître une perturbation nuageuse le soir. Il fait 8°C à Lille, 10°C du côté de Cherbourg-en-Cotentin, 4°C à Mulhouse et 9°C à Montpellier. La maximale est de 16°C à Ajaccio.

Entre mardi et mercredi, pour terminer, la nuit est nuageuse.

Des nuages et du soleil se partagent le ciel demain

La matinée sera marquée par des nuages qui devraient apparaître sur la moitié Nord, sur la Corse, sur le Sud-Ouest et sur les Cévennes.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le ciel sera dominé par le soleil. Les températures seront de 6°C du côté d'Amiens, 7°C à La Rochelle et la maximale sera de 17°C à Ajaccio. Il fera également 3°C à Mulhouse et 9°C à Perpignan.

L'après-midi sera marqué par des nuages qui vont apparaître sur la moitié Nord, sur la Côte basque et sur l'extrême Sud-Ouest.

Le Sud-Est profitera d'un soleil radieux.

Côté valeurs, on prévoit 9°C à Lille, 5°C à Mulhouse, 11°C du côté de Pau et Brest. La température maximale sera de 19°C à Ajaccio.

Des nuages vont apparaître sur l'Est, sur l'extrême Nord-Est et sur l'extrême Nord.

Les Pyrénées, le Golfe du Lion, le Golfe de Gascogne et la Côte basque seront placés sous le signe du soleil.

L'Oise, le Val-de-Marne et Paris profiteront d'un ciel clément. Comptez sur une moyenne de 6°C à Rouen, 9°C à Pau, 12°C du côté de Nice et enfin 16°C à Ajaccio.

Au cours de la nuit de mercredi à jeudi, enfin, le temps sera clair.





