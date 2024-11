Météo variée en France ce 8 novembre 2024 : des nuages et du soleil sont annoncés aujourd'hui

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Aujourd'hui, une vigilance orages, fortes pluies est de mise. La météo de ce vendredi s'annonce variée : des nuages sont attendus dans la moitié ouest, dans l'extrême est et dans le nord et la région parisienne, alors que l'on prévoit un ciel ensoleillé en Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu'en Centre-Val de Loire.

Météo France place 3 départements en alerte jaune orages, fortes pluies

3 départements ont été placés, aujourd'hui, en vigilance jaune. On compte 3 départements en alerte orages, annoncée pour la côte d'Améthyste et le Gard. 2 départements sont en vigilance fortes pluies : ce risque est annoncé pour le Gard et l'Hérault. Consultez le détail des vigilances avec notre carte en temps réel.

On prévoit des nuages et du soleil, aujourd'hui

Ce matin, le quart Nord-Est, le Nord, l'extrême Nord-Ouest, la Côte d'Azur et la Côte basque sont couverts, une masse nuageuse va apparaître sur toute la zone.

Le Massif central et les plaines du Sud-Ouest profitent d'un soleil radieux.

Les nuages seront disséminés et l'Ardèche peut profiter de quelques rayons de soleil. Le quart Nord-Ouest et le Nord sont gagnés par un vent d'est de 24 km/h. Un vent de sud souffle un peu sur les Pyrénées, avec 17 km/h. Attendez-vous à une température de 9°C à Rouen, 11°C à Nantes, 14°C du côté de Toulouse et enfin 22°C à Argelès-Gazost.



Sur le quart Sud-Ouest, sur le Nord, sur l'Ouest, sur l'extrême Nord-Est, sur l'extrême Nord-Ouest, sur les Alpes, dans la plaine d'Alsace et sur les Cévennes, une perturbation nuageuse va apparaître cet après-midi.

Le Centre et la Bourgogne sont placés sous le signe du soleil.

Des pluies faibles concernent les Pyrénées-Orientales. Le mercure affiche des valeurs maximales en hausse. Les températures sont de 11°C du côté d'Amiens, 17°C à Bordeaux et la température maximale est de 24°C à Argelès-Gazost. Il fait aussi 14°C à Mulhouse et 16°C à Bayonne.

Des nuages vont apparaître sur la moitié Sud, sur la Corse et sur le Nord.

Dans l'Hérault, le temps est couvert avec des pluies moyennes. Côté valeurs, on attend 10°C à Rouen, 9°C à Mulhouse, 15°C du côté de Bayonne. La maximale est de 19°C à Argelès-Gazost.

Pour terminer, le ciel entre vendredi et samedi est couvert.

Temps varié demain : des nuages et du soleil

La matinée sera marquée par des nuages qui devraient apparaître sur la Corse, sur le Nord, sur l'extrême Nord-Ouest, sur les Alpes et sur le Val de Saône.

Le soleil se montrera sur les Vosges.

Les habitants des Cévennes seront sous des fortes pluies. Il fera 9°C à Rouen, 15°C du côté de Bordeaux, 7°C à Strasbourg et 14°C à Montpellier. La maximale sera de 20°C à Ajaccio.

Des nuages seront présents l'après-midi sur le Nord, sur le Nord-Ouest, sur les Alpes et sur le Val de Saône.

Le ciel du Nord-Est et des Vosges sera baigné de soleil.

Des fortes pluies seront au rendez-vous sur les Pyrénées.

Prévoyez 11°C à Rouen, 13°C à Cherbourg-en-Cotentin ainsi qu'à Bourges, 14°C à Mulhouse, 17°C du côté de Toulouse mais aussi vers Limoges, 14°C à Tours et la maximale sera de 21°C à Corte.

Des nuages vont apparaître au-dessus du Nord, du Nord-Ouest et de l'extrême Sud-Est le soir.

Sur le Nord-Est et sur les Vosges, le ciel sera dominé par le soleil.

Les Cévennes profiteront de belles éclaircies. On prévoit 10°C à Lille, 14°C à Pau et Limoges, 9°C à Mulhouse et on atteindra 18°C à Ajaccio.

Enfin, le ciel sera couvert dans la nuit de samedi à dimanche.





