Météo en France ce 6 octobre 2024 : un ciel partagé entre des nuages, de la pluie et des averses de pluie, aujourd'hui

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Ce dimanche, une météo nuageuse est annoncée dans toute la France (à l'exception du Centre-Val de Loire) tandis qu'on attend de la pluie en Centre-Val de Loire et des averses de pluie dans la Vienne. On prévoit des températures d'à.

Aujourd'hui, un ciel partagé entre des nuages et de la pluie

Des nuages sont présents la matinée sur le quart Nord-Est, sur l'Est, sur le Nord, sur les Alpes et sur la Côte d'Azur.

Les habitants des Cévennes sont sous de fortes averses de pluie.

Des éclaircies sont attendues sur la Côte basque. Un vent de sud-est atteint le Nord à une vitesse de 26 km/h. Un vent de sud est attendu sur les Pyrénées, dans la plaine d'Alsace et sur la Côte basque : il souffle à 26 km/h. Les valeurs sont de 13°C du côté de Lille, 18°C à Pau et la maximale est de 24°C à Argelès-Gazost. Il fait aussi 14°C à Metz et 17°C à Perpignan.



Cet après-midi, la Corse, le quart Nord-Est, le Nord, l'extrême Nord-Ouest et les Alpes sont couverts, une masse nuageuse va apparaître sur toute la zone.

Des pluies sont attendues dans les Pays de la Loire.

La Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Tarn-et-Garonne profitent de belles éclaircies. Côté températures, les maximales sont en hausse. Prévoyez 17°C à Amiens, 21°C à Bayonne ainsi qu'à Ajaccio, 19°C à Mulhouse, 24°C du côté de Marseille mais aussi vers Saint-Jean-Pied-de-Port, 21°C à Clermont-Ferrand et la maximale est de 29°C à Argelès-Gazost.

Sur l'extrême Sud-Est, une couche nuageuse va apparaître le soir et assombrir le ciel.

Des pluies modérées sont au rendez-vous dans les Hauts-de-Seine, dans l'Hérault et à Paris. Côté températures, on prévoit 15°C à Rouen, 17°C à Strasbourg, 20°C du côté de Perpignan et Marignana. La température maximale est de 27°C à Argelès-Gazost.

Enfin, le temps est couvert dans la nuit de dimanche à lundi.

Toute la France (sauf l'ouest) sera sous un ciel nuageux demain

Des nuages vont apparaître au-dessus de l'extrême Sud-Est, du Massif central, des Alpes et des Pyrénées le matin.

Des pluies moyennes concerneront les Vosges. Il fera 13°C à Lille, 16°C du côté de La Rochelle, 13°C à Mulhouse et 17°C à Perpignan. La maximale sera de 26°C à Argelès-Gazost.

Le ciel du Nord et de l'extrême Sud-Ouest verra apparaître une perturbation nuageuse l'après-midi.

En Corse-du-Sud, le ciel sera dominé par le soleil.

Dans les Deux-Sèvres, dans l'Hérault, en Indre-et-Loire, dans la Marne et dans le Morbihan, le temps sera couvert avec des pluies modérées.

Attendez-vous à une moyenne de 17°C à Rouen, 16°C à Brest, 23°C du côté de Pau et de Bastia et enfin 27°C à Corte.

Des nuages vont apparaître sur l'extrême Nord-Ouest, sur l'extrême Nord et sur la Côte basque.

Les Pyrénées et la Côte d'Azur seront touchées par des pluies.

En Corrèze, le temps sera couvert avec de forts orages. On attend 16°C à Amiens, 18°C à Pau et Saint-Jean-Pied-de-Port, 17°C à Metz et on ira jusqu'à 26°C à Saint-Gaudens.

Entre lundi et mardi, pour terminer, la météo de la nuit sera pluvieuse.





Retrouvez en détail les prévisions sur notre plateforme météo y compris la météo des neiges partout en France

Allergies aux pollens : consultez les risques avec notre carte en temps réel