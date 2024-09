Météo en France ce 21 septembre 2024 : un ciel partagé entre des nuages, du soleil et des averses de pluie, ce jour

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

La météo de ce samedi s'annonce variée : des nuages sont attendus dans la majorité centrale, dans la vallée du Rhône et dans l'extrême sud-ouest, tandis que l'on prévoit un ciel ensoleillé sur les côtes normandes et bretonnes ainsi que dans le Grand-Est et pluvieux dans les Côtes-d'Armor, en Gironde ainsi que dans le Morbihan. D'autre part, les températures prévues sont comprises entre et.

Une météo variée, aujourd'hui, avec des nuages et du soleil

L'extrême Nord-Ouest et les Vosges ont un bel ensoleillement ce matin.

Des nuages sont présents en Nouvelle-Aquitaine.

La Creuse, le Doubs, la Loire et la Seine-et-Marne voient le soleil percer entre deux nuages. Un vent de sud souffle à 30 km/h sur les Pyrénées. Un vent d'est est prévu sur le Golfe de Gascogne et sur la Côte basque : il souffle à 33 km/h. Attendez-vous à une moyenne de 17°C à Amiens, 16°C à Pau, 18°C du côté de Nice et enfin 24°C à Sartène.



Un beau soleil va couvrir le Nord-Est, cet après-midi.

Des nuages vont apparaître au-dessus du Sud-Ouest.

La Savoie va profiter de belles éclaircies. Le mercure enregistre des valeurs maximales en hausse. On attend 17°C à Rouen, 18°C à Pau, 23°C à Mulhouse et on va jusqu'à 26°C à Digne-les-Bains.

Le ciel de la Corse, de l'extrême Nord-Ouest et du Massif central voit apparaître une perturbation nuageuse le soir. Il fait 17°C à Rouen, 19°C du côté de Bordeaux, 20°C à Strasbourg et 20°C à Marseille. La maximale est de 25°C à Digne-les-Bains.

Enfin, le ciel est nuageux toute la nuit.

De la pluie et des nuages se partagent le ciel demain

Des nuages vont apparaître sur la Corse, sur l'Est, sur le Sud-Est et sur l'extrême Nord-Est.

Des fortes pluies sont attendues dans la région Centre. Les températures seront de 17°C du côté d'Amiens, 16°C à Cherbourg-en-Cotentin et la température maximale sera de 24°C à Corte. Il fera également 14°C à Mulhouse et 18°C à Toulouse.

L'après-midi sera marqué par des nuages qui vont apparaître sur l'Est, sur l'extrême Nord-Est et sur les Alpes.

Des pluies faibles concerneront le Nord-Ouest et les Cévennes.

Prévoyez 22°C à Lille, 18°C à Cherbourg-en-Cotentin, 23°C à Mulhouse, 21°C du côté de Toulouse mais aussi vers Bordeaux, 19°C à Tours et la maximale sera de 25°C à Corte.

Le Nord-Est sera dominé, le soir, par des nuages qui vont apparaître.

De forts orages seront au rendez-vous sur le Golfe du Lion.

Le Golfe de Gascogne sera baigné de soleil. Côté valeurs, on prévoit 19°C à Lille, 20°C à Strasbourg, 18°C du côté de Bayonne et Clermont-Ferrand. La maximale sera de 23°C à Digne-les-Bains.

Pour finir, le temps sera clair dans la nuit de dimanche à lundi.



