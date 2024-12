Météo en France ce 2 décembre 2024 : un ciel partagé entre du soleil, des nuages et de la pluie, ce jour

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Un temps très varié est attendu ce lundi avec du soleil dans le centre ouest, dans l'ouest ainsi que dans la vallée du Rhône, des nuages en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Languedoc-Roussillon et de la pluie en Champagne-Ardenne.

Aujourd'hui, un ciel partagé entre du soleil et des nuages

La Corse, les Alpes et la Côte d'Azur, ce matin, sont placées sous le signe du soleil.

Des nuages vont apparaître au-dessus des Vosges et de la Côte basque.

Les Cévennes peuvent bénéficier d'un peu de soleil grâce aux éclaircies. Un vent d'ouest souffle à 30 km/h sur le Sud-Ouest. Un vent de sud-ouest est prévu sur les Vosges : il souffle à 32 km/h. Il fait 6°C à Lille, 8°C du côté de Brest, 5°C à Metz et 12°C à Perpignan. La maximale est de 20°C à Prades.



Grand soleil pour la Corse et la Côte d'Azur cet après-midi.

L'extrême Nord est touché par des pluies fines. Les températures maximales accusent une hausse. Les valeurs sont de 7°C du côté de Rouen, 8°C à Cherbourg-en-Cotentin et la maximale est de 20°C à Perpignan. Il fait également 6°C à Metz et 11°C à Marseille.

Des pluies moyennes sont attendues sur les Vosges.

Sur les Cévennes, une couche nuageuse va apparaître et assombrir le ciel. Côté températures, on attend 4°C à Amiens, 5°C à Strasbourg, 7°C du côté de Marseille et Mulhouse. La température maximale est de 15°C à Perpignan.

Pour finir, le temps est nuageux toute la nuit.

Des nuages et du soleil se partagent le ciel demain

Le ciel de l'extrême Nord, du Massif central, du Golfe de Gascogne et des plaines du Sud-Ouest verra apparaître une perturbation nuageuse le matin.

Les habitants de la plaine d'Alsace et de la Côte basque seront sous des pluies faibles.

En Indre-et-Loire, le ciel sera dominé par le soleil. Comptez sur une moyenne de 5°C à Amiens, 6°C à Rennes, 9°C du côté de Pau et d'Ajaccio et enfin 17°C à Corte.

Des nuages seront présents l'après-midi sur la Corse, sur l'Ouest, sur le Nord-Ouest et sur les Alpes.

Un beau soleil va couvrir le pourtour méditerranéen.

On prévoit 7°C à Lille, 11°C à Bordeaux et Troyes, 6°C à Metz et on atteindra 18°C à Corte.

L'extrême Sud-Est sera baigné de soleil.

L'extrême Nord-Ouest, le Massif central, les Vosges et les Pyrénées seront dominés par des nuages qui vont apparaître. Prévoyez 4°C à Amiens, 9°C à Bordeaux ainsi qu'à Nice, 5°C à Mulhouse, 7°C du côté de Montpellier, 2°C à Aurillac et la maximale sera de 13°C à Ajaccio.

Enfin, le ciel sera couvert dans la nuit de mardi à mercredi.





Retrouvez en détail les prévisions sur notre plateforme météo y compris la météo des neiges partout en France

Allergies aux pollens : consultez les risques avec notre carte en temps réel