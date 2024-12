Météo du 8 décembre 2024 en France : de la pluie, des nuages et des averses de pluie annoncés ce jour

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

On attend un temps très varié ce dimanche, avec un ciel pluvieux des des Alpes aux Pyrénées ainsi qu'en Picardie, nuageux dans les Pays de la Loire et en Poitou-Charentes et pluvieux dans l'Aube, en Corrèze ainsi que dans les Côtes-d'Armor.

Aujourd'hui, un ciel partagé entre de la pluie et des nuages

Sur la Corse, le temps est couvert, ce matin, avec des fortes pluies.

L'extrême Nord-Ouest, la Côte basque et l'extrême Sud-Ouest sont affectés par de faibles averses.

Le Val de Saône est dominé par des nuages qui vont apparaître. La plaine d'Alsace sent le passage d'un léger vent de sud. Sur l'extrême Sud-Est, sur le pourtour méditerranéen et sur la Côte basque, le vent souffle violemment. Des bourrasques, allant jusqu'à 116 km/h sont à prévoir. Les températures sont de 5°C du côté de Lille, 7°C à Rennes et la maximale est de 13°C à Hyères. Il fait aussi 3°C à Metz et 6°C à Toulouse.



Des nuages sont présents l'après-midi sur les Vosges et dans la plaine d'Alsace.

Les habitants de la Côte basque sont sous des fortes pluies. Le thermomètre affiche des valeurs maximales en hausse. Prévoyez 6°C à Lille, 8°C à Brest ainsi qu'à Troyes, 4°C à Mulhouse, 7°C du côté de Pau mais aussi vers Strasbourg, 5°C à Tours et la maximale est de 15°C à Fréjus.

Le soir est marqué par des nuages qui vont apparaître sur le Nord, sur l'extrême Nord-Est et sur les Vosges.

Des fortes pluies sont attendues sur le Val de Saône et sur la Côte basque. Il fait 5°C à Amiens, 7°C du côté de Cherbourg-en-Cotentin, 3°C à Mulhouse et 8°C à Perpignan. La maximale est de 11°C à Ajaccio.

Pour terminer, le temps est couvert toute la nuit.

Toute la France (sauf l'ouest ainsi que les Pyrénées) sera sous un ciel nuageux demain

La matinée sera marquée par des nuages qui devraient apparaître sur la moitié Nord, sur le Sud-Est et sur le Golfe de Gascogne.

Une forte neige sera au rendez-vous sur les Vosges.

Des pluies moyennes toucheront la Creuse. Côté températures, on attend 5°C à Amiens, 4°C à Mulhouse, 6°C du côté de Toulouse et Strasbourg. La température maximale sera de 12°C à Calvi.

Sur le quart Nord-Est, sur l'Est, sur le Sud-Est et sur les plaines du Sud-Ouest, une couche nuageuse va apparaître l'après-midi et assombrir le ciel.

Des pluies faibles sont attendues en Corse.

Comptez sur une moyenne de 6°C à Lille, 8°C à Brest, 10°C du côté de Montpellier et enfin 13°C à Ajaccio.

Le ciel du quart Nord-Est, de l'Est, du Nord, des Alpes et des Cévennes verra apparaître une perturbation nuageuse le soir.

Sur l'extrême Sud-Ouest, le temps sera couvert avec des pluies. On prévoit 5°C à Lille, 6°C à Nantes et Reims, 3°C à Metz et on ira jusqu'à 11°C à Ajaccio.

Pour finir, un ciel couvert est prévu pour la nuit.





