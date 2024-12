Météo du 3 décembre 2024 en France : des nuages, des éclaircies et de la pluie annoncés ce jour

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

On prévoit un temps très varié ce mardi, avec un ciel nuageux dans toute la France (à l'exception du centre est ainsi que de la Provence-Alpes-Côte d'Azur), ensoleillé dans la vallée du Rhône et pluvieux dans l'Allier, dans le Rhône ainsi que dans le Bas-Rhin.

Météo variée aujourd'hui : des nuages et des éclaircies

Le ciel de la moitié Ouest et des Alpes voit apparaître une perturbation nuageuse ce matin.

Des pluies fines sont attendues sur la Côte basque.

Grand soleil pour les Bouches-du-Rhône. Les Vosges sont touchées par un vent d'ouest de 26 km/h. Un vent de nord-ouest souffle à 27 km/h sur les Cévennes. Côté valeurs, on prévoit 4°C à Lille, 2°C à Metz, 10°C du côté de Perpignan. La maximale est de 18°C à Bonifacio.



L'après-midi est marqué par des nuages qui vont apparaître sur le Massif central, sur les Pyrénées et sur les Cévennes.

Les Bouches-du-Rhône vont bénéficier de belles éclaircies. Les températures maximales accusent une hausse. Les valeurs sont de 8°C du côté d'Amiens, 9°C à Rennes et la température maximale est de 18°C à Ajaccio. Il fait aussi 5°C à Strasbourg et 12°C à Bayonne.

Sur le quart Nord-Ouest, sur l'extrême Nord et sur le Val de Saône, une perturbation nuageuse va apparaître le soir.

Sur les Vosges, le temps est couvert avec des pluies moyennes. On attend 5°C à Rouen, 8°C à La Rochelle et Toulouse, 2°C à Mulhouse et on va jusqu'à 13°C à Ajaccio.

Pour terminer, on prévoit un temps nuageux entre mardi et mercredi.

Demain, un ciel partagé entre des nuages et du soleil

Sur la moitié Est, sur la Corse et sur le Golfe du Lion, une couche nuageuse va apparaître le matin et assombrir le ciel.

La Côte basque verra le soleil percer entre deux nuages.

Le ciel de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne sera baigné de soleil. Il fera 4°C à Lille, 4°C du côté de Rennes, 2°C à Metz et 9°C à Pau. La maximale sera de 15°C à Calvi.

L'extrême Nord-Est et les Alpes seront dominés, l'après-midi, par des nuages qui vont apparaître.

Le soleil brillera sur le Golfe du Lion et sur les plaines du Sud-Ouest.

La Côte basque et l'extrême Sud-Ouest pourront bénéficier d'un peu de soleil grâce aux éclaircies.

Comptez sur une moyenne de 7°C à Lille, 9°C à Nantes, 13°C du côté de Perpignan et enfin 16°C à Ajaccio.

Le soir sera marqué par des nuages qui devraient apparaître sur la Corse et sur la Côte basque.

Le Golfe du Lion profitera d'un soleil radieux.

Les nuages seront disséminés et la plaine d'Alsace pourra profiter de quelques rayons de soleil. Prévoyez 6°C à Amiens, 7°C à Nantes, 2°C à Mulhouse, 7°C du côté de Montpellier mais aussi vers Rennes, 5°C à Orléans et la maximale sera de 13°C à Ajaccio.

Pour finir, le ciel de la nuit sera couvert.





