Météo du 26 septembre 2024 en France : des alertes fortes pluies sont prévues aujourd'hui

Aujourd'hui, on prévoit des vigilances fortes pluies, vents forts, orages. Une météo très variée est attendue ce jeudi avec de la pluie des des Alpes aux Pyrénées, sur les côtes normandes et bretonnes ainsi qu'en Poitou-Charentes, des averses de pluie en Champagne-Ardenne et du soleil sur la moitié est des Pyrénées, en Corse ainsi qu'en Maine-et-Loire.

Fortes pluies, vents forts, orages : Météo France place 66 départements en alerte ce jeudi

La vigilance est de rigueur dans 66 départements aujourd'hui. Un risque de fortes pluies est annoncé dans 40 départements (orange pour l'Ain, la Haute-Savoie ainsi que le Jura et jaune pour la moitié est, la Nouvelle-Aquitaine ainsi que le Cher). L'alerte est déclenchée dans 10 départements, en raison d'un risque de vents forts. Elle est de niveau jaune pour la vallée du Rhône, les Pyrénées et le Puy-de-Dôme. 19 départements sont en vigilance orages : jaune pour l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire ainsi que les Pays de la Loire. On compte 1 département en alerte crue, avec un niveau jaune pour la Haute-Savoie. D'autres vigilances sont également prévues, retrouvez-les en détail grâce à notre carte en temps réel.

Aujourd'hui, un ciel partagé entre de la pluie et des averses de pluie

Prévoyez de quoi vous protéger sur le Nord-Est, des fortes pluies tombent ce matin.

Des nuages sont présents sur l'extrême Sud-Ouest.

Les Bouches-du-Rhône peuvent bénéficier d'un peu de soleil grâce aux éclaircies. La moitié Nord et l'Ouest se retrouvent avec des rafales pouvant atteindre 81 km/h et un vent de sud-ouest à 41 km/h. L'Ardèche, la Charente, la Dordogne, la Haute-Loire, la Haute-Vienne et la Loire vont connaître un épisode venteux puisque des bourrasques allant jusqu'à 82 km/h sont à prévoir. Il fait 12°C à Lille, 14°C du côté de Bordeaux, 13°C à Metz et 19°C à Nice. La maximale est de 28°C à Prades.



Des fortes pluies sont au rendez-vous, cet après-midi, sur le Nord-Est, sur le Massif central, sur les Alpes, sur les Vosges, sur les plaines du Sud-Ouest et sur la Côte basque.

Sur le Golfe du Lion, le ciel est dominé par le soleil. Le mercure affiche des valeurs maximales en hausse. On attend 13°C à Lille, 17°C à Bayonne et Orléans, 14°C à Metz et on atteint 31°C à Prades.

Le Nord-Est et les Alpes sont affectés par des fortes pluies. Prévoyez 12°C à Amiens, 13°C à Rennes, 14°C à Strasbourg, 18°C du côté de Perpignan mais aussi vers Bordeaux, 15°C à Clermont-Ferrand et la maximale est de 27°C à Calvi.

Pour finir, on prévoit un ciel clair pour la nuit de jeudi à vendredi.

De la pluie et du soleil se partagent le ciel demain

La Côte d'Azur sera baignée de soleil le matin.

Sur le Golfe du Lion, une couche nuageuse va apparaître et assombrir le ciel. Côté températures, on prévoit 12°C à Amiens, 13°C à Metz, 19°C du côté de Perpignan et Bastia. La température maximale sera de 28°C à Poggio-Mezzana.

Des pluies moyennes toucheront l'extrême Nord l'après-midi.

Grand soleil pour la Côte d'Azur.

Attendez-vous à une moyenne de 13°C à Lille, 15°C à Rennes, 22°C du côté de Montpellier et de Marignana et enfin 29°C à Corte.

La Côte d'Azur, le soir, sera placée sous le signe du soleil.

La plaine d'Alsace sera voilée, une masse nuageuse va apparaître sur toute la zone. Les valeurs seront de 11°C du côté de Rouen, 12°C à Brest et la maximale sera de 26°C à Corte. Il fera aussi 13°C à Metz et 22°C à Nice.

Enfin, un ciel clair est attendu pour la nuit.





