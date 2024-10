Météo du 22 octobre 2024 en France : des alertes crues sont annoncées aujourd'hui

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Aujourd'hui, on prévoit des vigilances crues. Un temps très varié est attendu ce mardi avec du soleil dans la moitié nord-ouest et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, des nuages des des Alpes aux Pyrénées et de la pluie dans l'Aude, dans la Loire ainsi qu'en Aveyron.

Météo France place 17 départements en alerte jaune crues

Météo France a placé 17 départements en vigilance crues jaune. Le Centre-Val de Loire, la Normandie et l'Allier sont de fait concernés par cette alerte. Consultez le détail des vigilances avec notre carte en temps réel.

Aujourd'hui, un ciel partagé entre du soleil et des nuages

Des nuages vont apparaître au-dessus de la Corse, de l'extrême Nord-Est et de l'extrême Sud-Ouest ce matin.

Des pluies modérées concernent les Vosges.

Les Hauts-de-France et l'Île-de-France sont placés sous le signe du soleil. Un vent de sud souffle doucement sur la plaine d'Alsace. Un vent de sud-ouest atteint l'extrême Nord-Ouest, l'extrême Nord et les Vosges à une vitesse de 22 km/h. On prévoit 8°C à Rouen, 9°C à Nantes et Metz, 11°C à Mulhouse et on va jusqu'à 23°C à Corte.



Des pluies font une apparition remarquée cet après-midi sur la Corse et sur le Massif central.

Les Alpes et la Côte basque voient le soleil percer entre deux nuages.

Des nuages sont présents sur les Vosges et sur le Golfe du Lion. Les températures maximales accusent une hausse. Prévoyez 13°C à Rouen, 20°C à Bayonne ainsi qu'à Marignana, 15°C à Metz, 22°C du côté de Montpellier, 16°C à Clermont-Ferrand et la maximale est de 24°C à Digne-les-Bains.

Sur le Nord-Est, sur les Vosges, sur la Côte d'Azur et sur le Val de Saône, une perturbation nuageuse va apparaître le soir. Côté températures, on attend 12°C à Rouen, 13°C à Strasbourg, 18°C du côté de Pau. La maximale est de 22°C à Digne-les-Bains.

Pour terminer, le ciel de la nuit est clair.

Toute la France (à l'exception de la Corse, des Savoie et du Doubs) sera sous un grand soleil demain

Le ciel de la Corse et des Alpes verra apparaître une perturbation nuageuse le matin.

Le Sud-Ouest sera baigné de soleil. Les valeurs seront de 10°C du côté de Lille, 12°C à Pau et la température maximale sera de 22°C à Sartène. Il fera aussi 9°C à Strasbourg et 15°C à Montpellier.

L'après-midi sera marqué par le soleil sur la moitié Nord.

L'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, la Haute-Savoie et le Lot seront voilés, une masse nuageuse va apparaître sur toute la zone.

Le Cantal va bénéficier de belles éclaircies.

Il fera 13°C à Rouen, 17°C du côté de La Rochelle, 15°C à Strasbourg et 22°C à Montpellier. La maximale sera de 23°C à Digne-les-Bains.

Grand soleil pour l'ensemble du pays le soir.

En Corse, une couche nuageuse va apparaître et assombrir le ciel.

Avec quelques éclaircies, le temps sera au beau fixe en Lozère. Attendez-vous à une moyenne de 12°C à Rouen, 15°C à Nantes, 18°C du côté de Marseille et enfin 22°C à Ajaccio.

Enfin, la nuit entre mercredi et jeudi sera claire.





