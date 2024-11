Météo du 21 novembre 2024 en France : de la pluie et des nuages annoncés aujourd'hui

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Ce jeudi, une météo pluvieuse est annoncée dans la moitié ouest ainsi que dans l'Ardèche, la vallée du Rhône et les Alpes du Sud tandis qu'on attend des nuages dans les Hauts-de-France, sur les Alpes ainsi que sur les Pyrénées.

On attend de la pluie et des nuages, aujourd'hui

La matinée est marquée par des nuages qui devraient apparaître sur la moitié Est, sur le Nord, sur le Golfe du Lion, sur la Côte basque et sur l'extrême Sud-Ouest.

Les habitants du Golfe de Gascogne et des plaines du Sud-Ouest sont sous des fortes pluies. Le quart Nord-Ouest se retrouve avec des bourrasques atteignant 106 km/h et un vent de sud-est à 62 km/h. Comptez sur une température de 1°C à Rouen, 5°C à Cherbourg-en-Cotentin, 7°C du côté de Pau et enfin 17°C à Argelès-Gazost.



Sur les Vosges, le temps est couvert avec une forte neige.

Les Pyrénées sont dominées par des nuages qui vont apparaître. Les valeurs maximales restent en hausse. Les valeurs sont de 3°C du côté de Rouen, 10°C à Pau et la maximale est de 20°C à Argelès-Gazost. Il fait également 2°C à Strasbourg et 8°C à Marseille.

Une forte neige est attendue, le soir, sur les Vosges et dans la plaine d'Alsace.

Des fortes pluies sont au rendez-vous sur les Cévennes, sur la Côte basque et sur l'extrême Sud-Ouest. Il fait 2°C à Rouen, 4°C du côté de Rennes, 1°C à Mulhouse et 9°C à Bayonne. La maximale est de 18°C à Ajaccio.

Enfin, un ciel couvert est annoncé pour la nuit.

Une météo variée, demain, avec du soleil et des nuages

Le ciel de l'extrême Sud-Est, de l'extrême Nord, du pourtour méditerranéen et des plaines du Sud-Ouest sera inondé de soleil le matin.

Le ciel des Alpes verra apparaître une perturbation nuageuse.

Des éclaircies sont attendues dans le Val-d'Oise. On prévoit 1°C à Rouen, 5°C à Cherbourg-en-Cotentin, -2°C à Metz et on atteindra 16°C à Ajaccio.

Le Sud et le Sud-Est auront un bel ensoleillement l'après-midi.

Des nuages vont apparaître sur les Alpes et dans la plaine d'Alsace.

Les Hauts-de-Seine, le Val-d'Oise et Paris profiteront d'un ciel clément.

Côté températures, on attend 3°C à Rouen, 2°C à Strasbourg, 11°C du côté de Perpignan. La température maximale sera de 17°C à Ajaccio.

Le Sud et le Sud-Est, le soir, seront placés sous le signe du soleil.

La plaine d'Alsace sera voilée, une masse nuageuse va apparaître sur toute la zone.

Le Centre pourra bénéficier d'un peu de soleil grâce aux éclaircies. Prévoyez 2°C à Amiens, 5°C à Nantes, 1°C à Mulhouse, 6°C du côté de Toulouse mais aussi vers La Rochelle, 3°C à Clermont-Ferrand et la maximale sera de 14°C à Ajaccio.

Entre vendredi et samedi, pour finir, la nuit sera nuageuse.





