Alertes vents forts, fortes pluies et avalanches... aujourd'hui en France : découvrez la météo du 7 décembre 2024

On prévoit des vigilances avalanches, crues, vents forts ce jour. Il faut compter sur un temps variable ce samedi : de la pluie est prévue sur les côtes normandes et bretonnes ainsi qu'en Bourgogne-Franche-Comté, tandis que des averses de pluie sont annoncées sur la côte d'Argent, dans l'Aisne ainsi que dans l'Allier et des nuages sur la côte camarguaise.

Météo France place 68 départements en vigilance avalanches, crues, vents forts

68 départements sont en alerte aujourd'hui. On compte 62 départements en vigilance vents forts, avec un niveau orange pour les côtes normandes et bretonnes et jaune pour la majorité ouest, l'Hérault et la Lozère. L'alerte est déclenchée dans 10 départements, en raison d'un risque d'orages. Elle est de niveau jaune pour les côtes de l'Atlantique et la Manche. L'alerte fortes pluies est notamment de rigueur dans 1 département (jaune pour le Calvados). Un risque d'avalanche est annoncé dans 6 départements (jaune pour les Alpes et les Alpes-Maritimes). 6 départements sont en vigilance crue : jaune pour l'Aisne, l'Oise ainsi que les Ardennes. L'alerte vagues très hautes est notamment de mise dans 6 départements (jaune pour l'ouest et les côtes aquitaines). Un risque de chutes de neige est annoncé dans 5 départements (jaune pour les Pyrénées et les Hautes-Alpes). D'autres vigilances sont également prévues, retrouvez-les en détail grâce à notre carte en temps réel.

Une météo variée, aujourd'hui, avec de la pluie et des averses de pluie

La matinée est marquée par des nuages qui devraient apparaître sur le Sud-Est, sur les Alpes et dans la plaine d'Alsace.

La Nouvelle-Aquitaine et la Bourgogne sont affectées par des fortes pluies.

Les nuages seront disséminés et l'Île-de-France peut profiter de quelques rayons de soleil. On annonce d'importantes bourrasques de vent sur le quart Nord-Ouest et sur le Sud-Ouest, avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h. Un vent de sud atteint la plaine d'Alsace à une vitesse de 30 km/h. Il fait 7°C à Amiens, 8°C du côté de La Rochelle, 5°C à Mulhouse et 6°C à Toulouse. La maximale est de 17°C à Calvi.



Sur les Alpes, le temps est couvert avec des fortes pluies.

En Corse, une couche nuageuse va apparaître et assombrir le ciel. Côté températures, les maximales sont en hausse. Les valeurs sont de 7°C du côté d'Amiens, 8°C à Nantes et la maximale est de 19°C à Saint-Tropez. Il fait également 6°C à Metz et 12°C à Nice.

Prévoyez de quoi vous protéger sur la Corse et sur la Côte basque, des fortes pluies tombent le soir.

Le ciel du Tarn-et-Garonne voit apparaître une perturbation nuageuse. Prévoyez 6°C à Lille, 8°C à Brest, 4°C à Metz, 6°C du côté de Toulouse mais aussi vers Mulhouse, 5°C à Clermont-Ferrand et la maximale est de 16°C à Ajaccio.

Pour terminer, on s'attend à un temps pluvieux entre samedi et dimanche.

Météo variée demain : de la pluie et des nuages

Le Golfe du Lion et la plaine d'Alsace seront dominés par des nuages qui vont apparaître.

Des pluies moyennes concerneront la Corse et l'Île-de-France. Comptez sur une moyenne de 7°C à Rouen, 8°C à La Rochelle, 10°C du côté de Perpignan et de Troyes et enfin 13°C à Hyères.

Les habitants de la Corse et de la Côte basque seront sous des fortes pluies l'après-midi.

La plaine d'Alsace et les Cévennes seront couvertes, une masse nuageuse va apparaître sur toute la zone.

Côté valeurs, on prévoit 7°C à Amiens, 5°C à Mulhouse, 9°C du côté de Bayonne et Reims. La température maximale sera de 15°C à Fréjus.

Des nuages vont apparaître sur l'Est, sur l'extrême Nord-Est, sur l'extrême Nord, sur les Alpes et sur le Golfe du Lion.

Des fortes pluies seront au rendez-vous sur la Côte basque. On attend 6°C à Rouen, 7°C à Nantes et Toulouse, 4°C à Metz et on ira jusqu'à 12°C à Bonifacio.

Pour finir, on prévoit un ciel couvert pour la nuit de dimanche à lundi.





