Alertes crues, vents forts et fortes pluies... ce 20 novembre 2024 : découvrez la météo en France ce jour

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Aujourd'hui, une vigilance avalanches, crues, chutes de neige est de mise. La météo de ce mercredi s'annonce variée : des nuages sont attendus sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique et dans la vallée du Rhône, alors que l'on prévoit un ciel ensoleillé en Île-de-France ainsi que dans les Hauts-de-France et pluvieux en Aquitaine.

Avalanches, crues, chutes de neige : 34 départements placés en alerte jaune par Météo France

34 départements sont en vigilance jaune aujourd'hui. L'alerte est déclenchée dans 9 départements, en raison d'un risque de vents forts. Elle est valable pour les Pyrénées, l'Aude ainsi que l'Aveyron. On compte 1 département en alerte fortes pluies, annoncée pour les Pyrénées-Atlantiques. Un risque d'avalanche est annoncé dans 4 départements (alerte valable pour les Alpes). La vigilance crue est notamment de rigueur dans 19 départements (valable pour les Hauts-de-France, la Lorraine ainsi que la Haute-Normandie). 1 département est en alerte vagues très hautes : ce risque est annoncé pour les Landes. On compte 1 département en vigilance chutes de neige, annoncée pour les Alpes-de-Haute-Provence. D'autres vigilances sont également prévues, retrouvez-les en détail grâce à notre carte en temps réel.

On prévoit des nuages et du soleil, aujourd'hui

La matinée est marquée par le soleil sur le Nord.

Des nuages sont présents sur les Vosges.

Des fortes pluies sont attendues sur la Côte d'Azur, sur la Côte basque et sur l'extrême Sud-Ouest. La Corse, le Nord, le Nord-Est, la Côte d'Azur, la Côte basque et l'extrême Sud-Ouest vont connaître un épisode venteux puisque des bourrasques allant jusqu'à 119 km/h sont à prévoir. Côté valeurs, on attend 1°C à Amiens, -1°C à Metz, 7°C du côté de Nice et Grenoble. La température maximale est de 19°C à Calvi.



Cet après-midi, la Corse est voilée, une masse nuageuse va apparaître sur toute la zone.

Sur l'extrême Nord-Est, sur l'extrême Nord et dans la plaine d'Alsace, le ciel est dominé par le soleil.

Des fortes pluies touchent les Pyrénées et la Côte basque. Les températures maximales accusent une hausse. Attendez-vous à une moyenne de 2°C à Amiens, 5°C à Nantes, 11°C du côté de Nice et de Bordeaux et enfin 19°C à Ajaccio.

Le soir est marqué par des nuages qui vont apparaître sur la Corse, sur le Nord-Ouest, sur l'extrême Sud-Est et sur les Vosges.

Des fortes pluies sont au rendez-vous sur les Pyrénées et sur l'extrême Sud-Ouest. Prévoyez 1°C à Amiens, 3°C à Nantes ainsi qu'à Troyes, 0°C à Mulhouse, 11°C du côté de Nice, 10°C à Aurillac et la maximale est de 17°C à Ajaccio.

Pour terminer, on prévoit un ciel couvert pour la nuit de mercredi à jeudi.

De la pluie et des nuages se partagent le ciel demain

La matinée sera marquée par des nuages qui devraient apparaître sur la Corse, sur le quart Nord-Est, sur l'Est, sur le Nord, sur les Alpes, sur la Côte basque et sur l'extrême Sud-Ouest.

Les habitants de la Nouvelle-Aquitaine, du Centre, de la Bretagne et des Pays de la Loire seront sous des fortes pluies. Il fera 1°C à Rouen, 12°C du côté de Bordeaux, -1°C à Metz et 7°C à Marseille. La maximale sera de 18°C à Argelès-Gazost.

Sur l'extrême Nord-Est, sur les Pyrénées, sur la Côte basque et sur l'extrême Sud-Ouest, une perturbation nuageuse va apparaître l'après-midi.

L'extrême Nord-Ouest, le Massif central, les Alpes et les Cévennes seront touchés par des fortes pluies.

Sur les Vosges, le temps sera couvert avec une forte neige.

Les températures seront de 2°C du côté d'Amiens, 5°C à Brest et la maximale sera de 21°C à Argelès-Gazost. Il fera aussi 3°C à Strasbourg et 11°C à Nice.

Prévoyez de quoi vous protéger sur le Massif central, sur les Alpes, sur la Côte basque et sur l'extrême Sud-Ouest, des fortes pluies tomberont le soir.

Les Vosges seront affectées par une forte neige.

Le ciel de l'Île-de-France et des Pays de la Loire sera inondé de soleil. On prévoit 1°C à Lille, 11°C à Bordeaux et Nice, -1°C à Metz et on atteindra 18°C à Saint-Gaudens.

Enfin, le temps sera couvert toute la nuit.





Retrouvez en détail les prévisions sur notre plateforme météo y compris la météo des neiges partout en France

Allergies aux pollens : consultez les risques avec notre carte en temps réel