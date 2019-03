Pollenx : des pollinariums pour mieux les surveiller

Le printemps, un cauchemar pour des millions de personnes. Pour Armelle, allergique au pollen depuis l'enfance, elle ne sort pas sans son masque et son sac de médicaments. Elle prend des antihistaminiques toute l'année. En 2019, les pollens ont une semaine d'avance par rapport au calendrier habituel.

Donner l'alerte

Pour surveiller au plus près les pollens, il existe des pollinariums, un jardin où l'on cultive les plantes à risque. Tous les matins un technicien constate la présence de pollen et fait son rapport. Le but : observer les premières émissions pour chaque espèce afin de lancer l'alerte via une lettre de diffusion. Prévenues, les personnes allergiques peuvent prendre plus rapidement leurs dispositions. Du côté médical, on conseille d'aérer sa chambre le matin, avant que les pollens n'arrivent, et de prendre une douche le soir, pour se débarrasser de ceux qui sont dans la chevelure par exemple.

