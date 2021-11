Pluie et inondations : les deux départements corses placés en vigilance orange par Météo France

Les deux départements corses, Haute-Corse et Corse-du-Sud, ont été placés en vigilance orange aux pluies et aux inondations, annonce Météo France, mardi 9 novembre. Des averses orageuses remonteront en effet de la mer Tyrrhéniéenne vers le sud et l'est de la Corse. "En milieu de nuit [de mardi à mercredi], ces orages s'intensifient avec des intensités pluvieuses de l'ordre de 30 mm/h" et sur trois heures, "ces cumuls pourront atteindre 60 à 80mm".

Après une accalmie durant la fin de nuit et la matinée, "une nouvelle ligne orageuse remontera du Sud et apportera à partir de la fin de matinée des pluies modérées à fortes sur l'est de la Corse jusqu'en fin d'après-midi". Des débordements sont prévus sur "le haut des versants Ouest du relief. Sous cette ligne orageuse, on retrouve des intensités de l'ordre de 20 à 30mm/h." Les orages perdrnont ensuite de l'intensité durant leur progression vers le Nord.