Vague de froid : on va passer de "l'hiver au printemps en une semaine", prévient Météo France

D'ici la fin de la semaine, un redoux "brutal" devrait faire remonter les températures en France. Le thermomètre pourrait dépasser les 15°C, dimanche, au sud de la Loire.

Ne sortez pas tous les gros pulls d'hiver du grenier. Après la vague de froid glacial qui frappe la France depuis dimanche 25 février, les températures vont remonter en fin de semaine. "On va passer de l'hiver au printemps en une semaine", annonce le prévisionniste météo Patrick Galois, interrogé par l'AFP.

Dans le détail, après un froid glacial jusqu'à mercredi, le redoux devrait être "brutal" dans le Sud avant de se propager au reste du pays d'ici la fin de la semaine, selon Météo France. L'institut chargé des prévisions évoque même un week-end printanier.

Un redoux accompagné de chutes de neige

En raison de l'arrivée de masses d'air froid intense venues de Russie, Météo France a déjà enregistré lundi matin des températures très basses en plaine, avec notamment -10°C dans l'Ain, -9°C à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, -8°C à Strasbourg et Nancy. Des températures encore plus rudement ressenties en raison du vent. Mais "on va encore perdre entre un et trois degrés" mardi, qui sera "la journée globalement la plus froide" avec a priori des températures négatives partout, précise Patrick Galois.

A partir de mercredi après-midi, "le redoux arrive de façon assez rapide et assez brutale dans la partie Sud", en particulier dans le Sud-Ouest, "qui pourra gagner une dizaine de degrés en 24 heures", a-t-il expliqué. Le redoux se produira plus progressivement dans le nord du pays. Mais il finira par arriver partout au cours du week-end et "dimanche pourrait même être quasiment une journée printanière avec des températures proches des 15°C voire au-dessus, au sud de la Loire", note Patrick Galois.

Dernière précision, le redoux devrait s'accompagner de nouvelles chutes de neige à partir de mercredi, avec entre 5 et 10 cm attendus sur l'Aquitaine ou certaines parties du Languedoc, selon Météo France.