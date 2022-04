Vague de froid : le gestionnaire du réseau électrique se prépare à une situation tendue ce lundi matin

Si possible, faites tourner le lave-linge plutôt ce week-end. En raison de la vague de froid, le gestionnaire du réseau électrique RTE prévoit une situation tendue lundi 4 avril dans la matinée. Il appelle donc les entreprises et les particuliers à freiner la consommation à ce moment-là. "RTE demande aux entreprises et collectivités de modérer leur consommation lundi matin (en particulier entre 7h et 10h) et demande aux Français qui le peuvent de décaler leur consommation d'électricité à ce week-end plutôt que lundi en ce qui concerne l'usage d'appareils électroménagers", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Dans ce contexte, RTE a activé le signal orange Ecowatt, son système d'alerte sur la consommation d’électricité. Lundi matin, la consommation électrique en France pourrait atteindre 73 000 MW vers 9 heures. La production nationale devrait être de seulement 65 000 MW au même moment, mais la France devrait pouvoir importer jusqu’à 11 000 MW pour passer ce cap, selon RTE, qui estime que la situation pourrait toutefois être "tendue". Néanmoins, "RTE n'envisage toutefois pas de coupure d'électricité lundi matin, sauf si des aléas devaient survenir ce week-end", précise l'entreprise, qui actualisera ses analyses dimanche.

"Ces gestes peuvent avoir un véritable impact"

"Ces gestes peuvent avoir un véritable impact, explique RTE. Si tous les Français éteignent une ampoule, cela entraîne une économie de consommation d'électricité de 600 MW soit environ la consommation d'une ville comme celle de Toulouse". Le système électrique français est sous tension cet hiver en raison notamment de la faible disponibilité du parc nucléaire, liée à un calendrier de maintenance chargé, en outre perturbé par les confinements de 2020.

Actuellement, 27 réacteurs nucléaires sont indisponibles sur 56. La centrale à charbon de Saint-Avold (Moselle) vient en outre de fermer, même si elle pourrait éventuellement être remise en fonction l'hiver prochain.