Grand froid : l'Europe sous la glace

L'ambiance ressemble à celle d'une cour de récréation sur la place Saint-Pierre : bataille de boules de neige entre séminaristes. Un spectacle rarissime à Rome (Italie) : le Colysée sous 15 centimètres de poudreuse. "Je viens de Pologne, donc ce n'est pas très inhabituel pour moi, mais à Rome, oui", s'amuse une nonne dans la rue.

Jusqu'à -28°C en Suisse

À Munich, en Allemagne, les températures (-8°C) n'ont pas refroidi les plus courageux, qui profitent tout de même pour se baigner dans les eaux thermales, en Bavière. Les canaux sont gelés, une occasion unique pour une bonne partie de curling bavarois. Plus classiques, les parcs de Vienne, en Autriche, font le bonheur des adeptes du ski de fond. Enfin, la Suisse a l'habitude du froid, mais pas à ce point-là : dans le pays on a enregistré des températures allant jusqu'à -28°C.

