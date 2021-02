Froid : la maladie de Raynaud, un trouble de la circulation sanguine très répandu

Le froid et le vent sont plus durement subis par de nombreuses personnes atteintes de la maladie de Raynaud. Elles en souffrent le plus souvent sans même le savoir. Les doigts, les orteils, et parfois le nez ou les oreilles, peuvent être atteints par ce trouble de la circulation sanguine. Les symptômes sont les mêmes : des mains qui deviennent blanches, un engourdissement qui apparaît et parfois une douleur qui survient. Les vaisseaux sanguins se contractent et n’irriguent plus les extrémités. La crise peut durer quelques minutes ou quelques heures.

Pas de traitement

Ce phénomène touche surtout les femmes jeunes et minces. L’origine des crises peut être le froid, mais aussi les changements de température, l’humidité ou le stress. Il n’existe pas de traitement pour soigner cette maladie. Dans 90%, cette maladie est bénigne, mais si elle apparaît d’un seul côté quand la personne a plus de 35 ans, il faut s’inquiéter : cela pourrait cacher une autre maladie artérielle plus grave.