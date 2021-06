En Espagne, la ville de Pontevedra, 83 000 habitants, a tenté un pari fou : bannir la circulation automobile. Résultat : moins de bruit, moins de stress et plus d'air. Mais ce modèle est-il applicable partout ?

Pontevedra, 83 000 habitants, est une charmante ville au nord-ouest de l'Espagne. Une ville qui a tenté un pari fou : bannir quasiment toute circulation automobile. En quelques années, habitants, commerçants, livreurs... tout le monde a accepté de changer ses habitudes. La ville aurait réussi à supprimer 90% du trafic automobile et il n'y a pas eu de mort sur la route depuis neuf ans.

Des règles strictes pour les automobilistes

En centre-ville, les piétons sont devenus les rois de l'espace public et les automobilistes, eux, doivent respecter des règles très strictes. Résultat : moins de bruit, moins de stress et plus d'air. Et un maire, Miguel Anxo Lores, à l'initiative de cette transformation, réélu depuis 1999. Comment un tel chamboulement a-t-il été possible ? Et ce modèle est-il applicable partout ?

Un reportage de Raphaële Schapira, Katia Pinzon, Marielle Krouk diffusé dans "Envoyé spécial" le 17 juin 2021.

