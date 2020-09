VIDEO. Les SUV font exploser la pollution automobile

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Plus grands, plus lourds, plus puissants mais surtout plus polluants. Les SUV (Sport Utility Vehicles) sont partout et leur impact environnemental est massif. "La raison pour laquelle les SUV sont si mauvais pour l'environnement est qu'ils constituent un mode de transport inefficace. (...) Lorsque nous utilisons un SUV, nous dépensons beaucoup de carburant et beaucoup d'énergie uniquement pour déplacer ce véhicule de 2,5 tonnes", explique Sébastian Castellanos, chercheur à la New Urban Mobility Alliance.

Le taux d'émissions entre 14 et 20 % supérieur

Entre 2010 et 2018, cette classe se situant entre le tout-terrain et le monospace a représenté la seconde cause d'augmentation des émissions mondiales de CO2 parmi les secteurs énergétiques : le taux d'émissions d'un SUV par rapport à des véhicules plus petits est entre 14 et 20 % supérieur. Aujourd'hui, 4 voitures sur 10 vendues dans le monde sont des SUV. Si tous les conducteurs de SUV constituaient un pays, ce serait le 7ème plus gros émetteur de CO2 au monde.

En 2025 aux États-Unis, pays de naissance de cette voiture, plus d'une voiture vendue sur deux sera un SUV.