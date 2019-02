VIDEO. Chauffage, transports en commun, aération.... Quatre conseils pour faire face à la pollution en ville

Vous avez du mal à respirer ? L'air est effectivement loin d'être pur dans l'Hexagone, où des pics de pollution sont atteints dans certaines régions, mardi 26 février. Les préfectures d'Ile-de-France, du Rhône, du Nord et du Pas-de-Calais ont donc pris des mesures de restriction et ont abaissé la vitesse de circulation de 20 km/h sur certains axes. Mais vous, que pouvez-vous faire face à ces épisodes de pollution aux particules fines ?

Vous pouvez commencer par "réduire vos déplacements" et "préférer les transports en commun", indique à franceinfo Géraldine Le Nir, ingénieure prévisionniste pour l'organisme Airparif, pour éviter de contribuer au pic de pollution en sortant votre voiture du garage. Surtout, ne vous calfeutrez pas : "Ce qui est important, c'est de continuer à aérer son logement, par exemple en journée, quand les niveaux sont un peu plus faibles", ajoute-t-elle.

Il faut savoir que la pollution extérieure se retrouve en intérieur. Géraldine Le Nir, prévisionniste pour Airparif à franceinfo

Enfin, l'ingénieure propose aux habitants des zones concernées de baisser leur chauffage. "En ce moment, on est encore en période hivernale, alors on a des émissions de particules qui sont dues au chauffage. On peut essayer de réduire un petit peu la température de sa maison, notamment la nuit, pour limiter ces émissions."