VIDEO. Au Luxembourg, les transports en commun bientôt gratuits pour tous

Les transports en commun gratuits ? Une utopie ? Le Luxembourg pourrait bien prouver le contraire. Il est le premier pays au monde à avoir pris cette mesure : tous les transports publics y seront gratuits à partir de 2020.

L'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre mais aussi d'améliorer la qualité de vie des habitants. En effet, avec 200 000 frontaliers venant y travailler tous les jours, les embouteillages sont quotidiens au Luxembourg.

Une mesure adoptée dans plusieurs villes européennes

D'autres villes ont déjà essayé. Dès 2013, en Estonie, Tallinn était devenue la première capitale européenne à tenter l'expérience. Depuis, les 440 000 résidents de la ville peuvent utiliser les trams, les bus ou encore les trolleybus sans payer. Mais la baisse du trafic automobile a été plus nuancée que prévue. Le nombre d'utilisateurs des transports publics à Tallinn a augmenté de 14 % en 1 an.

En France, une trentaine de villes ont aussi opté pour la gratuité des transports en commun. C'est le cas de Niort depuis septembre 2017. "C’est une vraie réponse environnementale aux pics de pollution et puis même à la gestion des flux, aux nuisances à commencer par le bruit. Ça fait moins de voitures sur les routes", justifie Jérôme Baloge, le maire de la ville. Une gratuité sans augmentation d'impôts selon lui. Pourtant, les habitants de la ville ne semblent pas conquis. Il est reproché à la ville de financer les transports avec le contribuable. De plus, ils estiment que le nombre de voitures n'aurait pas baissé pour autant et que cela est inapplicable à l'échelle d'une grande ville.

En septembre 2018, c'est Dunkerque qui est passé au tout gratuit. Avec plus de 200 000 habitants, c'est la plus grosse agglomération de France à avoir mis en place la gratuité des transports publics.