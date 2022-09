Marseille : un ferry zéro particule dévoilé

C’est peut-être le ferry du futur. La promesse est forte, voire révolutionnaire. Le bateau émettra zéro particule polluante lors de son trajet entre Marseille (Bouches-du-Rhône) et Bastia (Haute-Corse). "On peut parler de zéro fumée. Visuellement, on n’a plus rien du tout qui sort et dans la réalité on vient capter jusqu’aux nano-particules en fait contenues dans les suies d’échappement", explique Christophe Ceguinot, directeur technique.

Une technique de dépollution unique au monde

Ce sont les fumées noires et l’odeur de soufre qui empoisonnent la vie des Marseillais depuis des années. Les croisiéristes et les ferries sont dans le collimateur. Pour les associations écologistes, le dispositif doit être généralisé au plus vite. C’est une technique de dépollution unique au monde qui a été mise en place sur le bateau. Le soufre et les particules fines qui s’échappent du moteur sont d’abord neutralisées par du bicarbonate de sodium puis filtrées. Les déchets solides finissent ensuite dans des citernes de recyclage. Il n’y a donc plus d’émission atmosphérique et de déchets de soufre rejeté en mer.